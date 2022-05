Uno de los factores que determinan los éxitos –o los fracasos– de cualquier gobierno democrático es el de los equilibrios que han de darse en su formación. Que son diversos, desde el que se debe a la variedad de las corrientes internas en los partidos hasta el territorial, que en síntesis consiste en atender con justicia la diversidad de la geografía sobre la que se ejerce el mandato. El primero de esos factores evita las discrepancias internas que, tarde o temprano, pueden provocar daños “estructurales”. El segundo evita, o reduce, los cantonalismos eliminando el principal factor de cuantos los producen: la idea de ser peor tratado. Y se nota en las urna de una forma contable.

Quedó dicho, como opinión personal que se mantiene, que la formación de la Xunta del señor Rueda responde a la lógica de quien se plantea una quinta victoria por mayoría absoluta como objetivo principal. Una serie de cambios, cualquiera que fuere su número, en un equipo del que ha formado parte en toda su fase de gobernanza, resultaría extraño dentro y fuera del PP de Galicia, y además podría provocar el renacimiento de las baronías. La fórmula elegida, que incluye una amplia autonomía a los presidentes provinciales a la hora de las decisiones, es coherente con ese planteamiento; el problema surge en lo que se refiere al equilibrio territorial. El segundo factor clave.

A día de hoy, conocida y asimilada en parte la nómina de integrantes de la Xunta, han aparecido ya los primeros síntomas de desacuerdo. Que no son nuevos en absoluto, pero que parecían eliminados por la jerarquía de don Alberto Núñez, pero que no fue suficiente y ahora tienden a resucitar. Desacuerdos profundos, y en muchos aspectos del todo justificados, derivados de una política territorial siempre negada desde San Caetano pero que, a la hora de la verdad, se constataba en los resultados electorales: ni una capital de provincia, ni una sola ciudad de las consideradas grandes, dispone de un alcalde popular, y tres de las cuatro diputaciones están en manos de la izquierda.

Estos datos no se justifican con supuestas conjuras político/mediáticas: responden a fallos cometidos por el presidente saliente que, no obstante, no repercutieron en el nivel autonómico entre otros motivos por el escaso peso de sus oponentes. Pero en el orden territorial, las cosas son diferentes a cómo las había dejado el señor Fraga. Siempre desde un punto de vista particular, el desafío del presidente Rueda Valenzuela no sólo consistirá en desplegar todos los recursos que, con errores porque ninguna obra humana es infalible, ha dejado su predecesor. Pero para alcanzar el objetivo es imprescindible que remonte casi media Galicia electoral, que es lo que suma, entre abstención y contrarios, el censo que no apoyó al PP. Los motivos son dispares, pero con un elemento común: la desigualdad de trato entre provincias.

Los habituales de la laudatio permanente a quienes hacen lo que le conviene hablarán de nuevo de victimismos e incluso localismos: ha sido habitual, a pesar de que resulta demostrable que ni así han obtenido rédito suficiente para A Coruña capital y buena parte de su provincia. Eso sí: aprovecharon bien la catástrofe de la izquierda gobernante allí –ya se verá qué ocurre dentro de un año– para obtener un excelente resultado para su partido y su líder. Ahora, los fantasmas aparecen de nuevo al ver repetida la táctica de ensalzar –y ascender– a la cabeza visible del “aparato” como quizá recompensa a su buena labor en las autonómicas, que no se discute. Lo que preocupa es el recuerdo de situaciones anteriores, medibles una por una. Y si su señoría el nuevo presidente no reconoce los síntomas –cuya cita responde al respeto a la verdad, que es la mayor lealtad que existe– de un problema que nunca se resolvió, sino que se “tapó”, tendrá muchos y serios disgustos. Porque el distinto trato no sirve para equilibrar, sino todo lo contrario. Y quién ha de gobernar este país es él, y no otro.