Poeta en Valdeorras

Mañá, Día das Letras Galegas, celebraremos a memoria do poeta Florencio Delgado Gurriarán (1903-1981). Agora acórdame aquela ocasión na que viaxei de Celanova a Valdeorras por axudar o vello Barxacova na compra duns bacelos. Era un tempo no que aínda non se difundira alén das bisbarras orixinarias o viño de godello, que non sei se non será a mesma caste que chaman gouveio en Peso da Régua, sobre o Douro.

Acompañaba eu o amigo Barxacova, xa defunto, que quería repór a súa viña de Carfaxiño, no val do Sorga. Tras carregarmos a camioneta, o viveirista convidounos á súa cova ou adega subterránea para alí nos ofrecer, en pedra ou cristal, godello do que fomos gustantes naquel frescor silencioso. Eu, coma moitos da miña idade, coñecera a poesía de Delgado Gurriarán no tomo IV da Escolma de Poesía Galega (1955) da que foi autor benemérito Francisco Fernández del Riego. De modo que aquela tarde, na cova do viveirista de Vilamartín de Valodeorras, gocei o perfume celmoso e os sabores esenciais da Terra Nai que Florencio soubera destilar no seu libro Bebedeira, de 1934. Obra esta cuxa aparición fora saudada por Carballo Calero en Nós e máis por Otero Pedrayo no Heraldo de Galicia .

"O verso de Delgado Gurriarán pódese espir, non para ser puro ou esencial, senón para tomar partido 'hasta mancharse'"

O entusiasmo destes críticos contribuiu a alta apreciación de Bebedeira no seu tempo e no noso. Pero alén da paisaxe, da Xeórxica que diría don Ramón, do imaxinismo, da “vangarda enxebre” á que se refere Xosé Ramón Pena, o verso de Delgado Gurriarán pódese espir, non para ser puro ou esencial, senón para tomar partido “hasta mancharse”. Con certeza, o valdeorrés do Córgomo, inquietante esdrúxulo onomástico, amosou unha vocación antipoética e felizmente antifeixista en forma satírica, censoria e directa. Isto non debe estrañar nun suxeito implicado no Partido Galeguista, na República e no Frente Popular nos anos trinta do século pasado, e tamén despois. El entrou voluntariamente á España republicana e serviu no seu exército durante a Guerra Civil. Contribuiu aos traballos da SGA (Solidaridade Galega Antifeixista) e seguiu os criterios de unidade tal como foran modulados pola ANG (Alianza Nazonal Galega). Non acompañou a Luís Soto até a UPG pero a pluma e o espírito unitario de Florencio locen no Padroado da Cultura Galega e en revistas como Saudade e Vieiros, de México, así como en numerosas publicacións da que se ten chamado “galeguidade republicana”. A poesía completa de Delgado Gurriarán prologada e reunida por Xosé Ramón Pena pode lerse editada en Vigo por Xerais.

Deséxolles un feliz Día das Letras Galegas.