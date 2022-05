O cuco en Kioto

Hai algúns anos, estando en Tokio, o meu bo amigo Xabier, profesor na Universidade de Kioto, invitoume á súa casa. Aceptei encantado. Pero antes quería ir ao monte Fuji, xa que queda no camiño entre Tokio e Kioto. Collemos o tren de alta velocidade. Eu baixeime en Fuji. Xabier continuou a Kioto.

Xabier advertírame que en Xapón, ao contrario do que se dicía, case ninguén falaba inglés fóra da hostalería e dos grandes comercios das grandes cidades. Por iso, como eu viaxaba cunha maleta, ensinoume a dicir en xaponés “onde está a consigna?”, para deixala mentres ía ao monte Fuji.

Aprendín de memoria a pregunta, repetíndoa mil veces, e cando baixei do tren díxenllela a uns xaponeses que estaban na estación. Ante o meu “correctísimo xaponés”, os interpelados déronme toda clase de explicacións en… xaponés! Evidentemente non entendín nada. Tanto esforzo para rematar falando por acenos!

Por acenos dixéronme que había un autobús que subía ata preto da cima. Fun á parada. Ao pouco chegou un bus escolar cheo de nenos xaponeses, máis ben pequenos. Moitos baixaron alí e cando me viron, foi unánime, quedaron mirando e sinalándome cos seus índices, rían a esgalla mentres dicían a berros cousas que eu non entendía. Imaxineime que dicían, “mirade, mirade, un occidental!”. De xeito insistente, cheos de intriga, a gargalladas, ante o raro e insólito.

Seguro que non era frecuente que occidentais foran ás vilas pequenas da ladeira do monte e estiveran nas paradas dos autobuses. Eu era o bicho raro, o que produce estrañeza e risa. A algueirada resultoume desconcertante. Non sabía que facer, onde meterme. Pasou un taxi, pareino, subín e por acenos díxenlle: ao monte Fuji.

Subimos ata onde chegaba a estrada. Continuei todo o que puiden camiñando polo alto da ladeira. Unha marabilla. Con todo, considerei que era moito máis fermoso o monte Fuji dende o val, que o val dende o Fuji. Algo parecido pásame co mar. Aínda que naveguei bastante, gústame moito máis o mar dende terra que a terra dende o mar.

Durante os días seguintes Xabier levoume visitar algún dos templos de Kioto. Kiyomizu-Dera (Templo da auga pura), Kinkaju-ji (Pavillón de ouro), Ginkaju-ji (Pavillón de prata), To-ji (Pagode de 5 pisos), o Xardín Zen Ryoanji e outros.

Impresionantes. A meirande deles nas ladeiras dos montes que contornan Kioto. Somerxidos nos bosques ou refinadamente axardinados. Paz, sosego, tranquilidade. Ao menos naqueles tempos. Aínda hoxe sinto morriña de Kioto e decotío lémbrome do famoso Haiku de Matsuo Basho:

‘Estou en Kioto

cando canta o cuco

a soñar con Kioto’

