Las conexiones

En pleno desacuerdo entre sindicatos y patronal sobre las alzas en los salarios y la inflación –lo que quizá dibuje otra crisis próxima, esta vez laboral– parece ya evidente que, tras la pasada fiesta del trabajo no se puede negar una conexión casi contra natura de las centrales mayoritarias y un Gobierno que se autoproclama “social”, pero que no lo es tanto. Resulta, desde luego, innegable que entre las decisiones adoptadas para proteger a la población de los peores efectos de las crisis ha habido más proclamas que decisiones, y no siempre estas han sido todo lo eficaces que se prometían e incluso que ahora se aseguran.

En el fondo son los mismos males que mostraron otros gobiernos, en distintos tiempo y latitud, que aplicaron fórmulas estatalistas, marcadas antes por la ideología que por la economía . Y que condujeron a un colapso que ahora mismo amenaza ya a las inminentes generaciones españolas además de a la actual. Los escépticos podrán sin duda recordar la evolución de los países ubicados tras el llamado “telón de acero” que se derrumbó en el umbral de los años noventa del siglo pasado o el mucho más reciente de una Grecia dirigida por un aglomerado político parecido en bastante al que ahora decide aquí. Lo que tampoco discute nadie –o casi– es que las crisis, y sobre todo las de grandes dimensiones y/o las que enlazan unas con otras, a quienes más perjudican es a las gentes del común. Las que no tienen cash, carecen de ahorros y/o simplemente, se angustian para llegar a fin de mes. Son las que, por más que se predique lo contrario, con mayor facilidad se olvidan y a las que siempre se apela cuando un gobierno quiere presumir de ayudas que, casi siempre, han de devolverse en forma de impuestos. Que son tanto más imprescindibles cuanta más “ayudas” se habiliten; por cierto que, en algunos casos, desmotivan a los desempleados a buscar un trabajo no pocas veces peor pagados que aquellas. Ese es, al menos desde un punto de vista personal, una perspectiva global de la situación, que podría empeorar con las expectativas que, a su vez, funcionan a través de la llamada ley de Murphy. Y en semejante situación, quien corre mayores riesgos es, además de la ya citada ordinary people, los empresarios, que pueden quedar atrapados en una “pinza” formada por un Gobierno timorato con sus propios socios y unos sindicatos agradecidos por la generosidad –para con ellos– de una ministra de Trabajo que pretende liderar una futura coalición de extrema izquierda en la que se notará su mano, que es la del PCE. Que ya no es el demonio en casi ninguna parte, pero que no ha desaparecido. Así es el marco en el que se vice ahora en la sociedad española y, aunque algo menos tirante, también en la gallega. Y por eso resulta tan importante reclamar el retorno a lo que la transición española logró, aunque por poco tiempo: la despartidización de los sindicatos y su desmarque de la órbita gubernamental. Es cierto que para las centrales es más fácil entender, y hasta en cierto modo colaborar, con un gobierno de izquierdas que con uno de derechas, pero cuando la desconexión funcionó quedó demostrado que la ideología contaba: a don Felipe González le organizaron al menos dos huelgas generales: inimaginable que al señor Sánchez le hagan algo parecido, entre otras razones por la muy conocida de que el que paga, manda y no admite demasiada discusión.