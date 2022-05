Hoxe celebramos o Día da Enfermaría. Como todos os 12 de maio, dende 1974, é ese día do calendario no que nos felicitamos e nos sentimos orgullosas e orgullosos da nosa profesión. A diferencia das celebracións dos anos anteriores, neste período de transición tras a pandemia, as profesións de enfermaría están na mente de todos. Isto é debido á súa contribución na crise sanitaria, estando presentes en primeira liña, superando adversidades e aprendendo delas; demostrando capacidade de adaptación e liderando o cambio organizativo que impuxo a COVID-19.

Cambiou logo a percepción que ten a poboación da nosa profesión? Cremos que si. A pandemia axudou a recoñecer e a evidenciar na sociedade a súa importancia coma un piar fundamental na loita contra o virus. A enfermaría forma parte deses profesionais sanitarios indispensables para a atención da saúde, conformando a espiña dorsal do sistema sanitario. Hoxe en día, os pacientes valoran e coñecen o traballo do noso persoal de enfermaría coma nunca: grandes profesionais que se adican a coidar e axudar ás persoas a ter unha vida mellor.

É posible que este cambio de percepción non sexa unha necesidade en si para a totalidade dos profesionais da enfermaría, pero si supón unha necesidade aproveitable neste momento. Axudará a remover a invisibilidade da nosa profesión, permitindo debates e reabrindo proxectos paralizados hai anos. É o momento do recoñecemento dos profesionais da enfermaría como integrantes de equipos multiprofesionais, axentes básicos na promoción e protección da saúde e axentes dinamizadores no desenvolvemento comunitario e, sobre todo, axentes sensibilizadores para as autoridades sanitarias e gobernos. Este cambio de percepción supón, no fondo, un estímulo para enfrontarse a novos retos e directrices, e para prestar o coidado necesario á poboación con dedicación e afouteza.

É moi importante traballar dende as institucións para que os/as profesionais poidan demostrar todo o seu potencial: xestionando coidados, realizando funcións docentes, competencias adquiridas xa coa titulación de Diplomado en Enfermaría, e na que se distinguen dous campos de actuación importantes, a formación do persoal enfermeiro e a información e educación sanitaria aos individuos e á comunidade, potenciando o autocoidado, liderando postos de xestión, investigando e sobre todo intercambiando as mellores prácticas de Enfermaría.

Estamos a piques de rematar a cuarta década da profesión dentro da Universidade, valor que ten que axudarnos a conseguir un rol independente. Toca insistir en que os sistemas de funcionamento asistencial poidan ir modificándose para conseguir equipos multidisciplinares e interdisciplinares, nos que COIDAR se interrelacione con CURAR.

Debemos dirixir o noso empeño en conseguir un modelo de coidado baseado en aspectos sociais, psicolóxicos e culturais da saúde e non só no aspecto biomédico da enfermidade.

Feliz día da Enfermaría e MOITAS GRAZAS polo esforzo e a ilusión de xerar un sorriso nos pacientes.

*Directora de Enfermaría da Área Sanitaria de Vigo