El discurso de investidura fue, como suelen serlo casi todos, un ejercicio de buenos propósitos y un catálogo de mejores intenciones. Pero con una característica singular: era obligado el repaso a lo hecho tal como los ve el que fue vicepresidente y va a ser elegido hoy mismo presidente. Por eso, probablemente, don Alfonso Rueda abundaba en datos sobre lo hecho desde 2009, cuando el PP recuperó la Xunta. Era preciso que replicase a la oposición, cuya tesis es que la Galicia que “heredó” el señor Feijóo del presidente Touriño era “mejor” que la de hoy: el candidato aportó las estadísticas y las cifras para refutar esa tesis. Y lo hizo con holgura, mejor que quien lo presentó en su momento.

Es cierto que hay un refrán que asegura que “lo medible no es opinable”, pero no se cumple en política, y don Alfonso, que lo sabe, hizo lo que debía en coherencia con lo que siempre apoyó. Su alegato fue seguido desde la izquierda con caras de escepticismo, cuando no de desacuerdo, y de cuyos bancos saldrán mañana voces presumiblemente más críticas que corteses, porque eso es al fin y al cabo parte del papel que corresponde a la oposición. En cierto modo también lamentable, pero sería “vicio” que comparten los opositores cuando quieren gobernar y los gobernantes cuando vuelven al frío que acompaña a la pérdida del poder. Así que ni unos ni otros pueden quejarse del rival.

En todo caso el propio don Alfonso definió, con claridad, sus objetivos: trabajo, familia y futuro. Y lo hizo desde la perspectiva de un proceso “tranquilo”, presidido por la “serenidad”, concepto que su señoría repitió a lo largo de su discurso, extenso y prolijo. Acerca del primero de sus objetivos se refirió a la búsqueda de “un trabajo de calidad, que es la mejor manera de llegar a la calidad de vida”, y señaló los sectores económicos existentes y los emergentes comprometiendo un apoyo decidido que incluya la simplificación administrativa. Relevante esa promesa, porque la excesiva burocracia es ya un auténtico obstáculo para la imprescindible reconstrucción del sistema.

Sobre el segundo objetivo, resaltó una extensa serie de ayudas a las familias gallegas en los terrenos de la diáspora, enseñanza, sanidad, ocio, etcétera con intenciones y datos concretos, todos ellos –como es habitual en esas ocasiones– recibidos con semblante irónico en las bancadas opositoras Y con respecto al futuro anunció diferentes planes fiscales, económicos, demográficos e integradores. Todo ello en un marco del “estilo Rueda” que, en el fondo resulta impecable y en la forma, mejorable, algo que sucederá con la práctica: al fin y al cabo, su experiencia en investiduras era hasta ayer nula como protagonista, y la de vicepresidente tiene menos ocasiones de afinarse en términos parlamentarios, pero sin duda se hará en las réplicas de hoy.

Como resumen, y desde una opinión personal, cuanto quedó dicho desde la tribuna demuestra que Galicia “tiene presidente” en todos los sentidos, frente a quienes lo dudaban. Ahora falta todo lo demás, o sea, sustituir las sensaciones por los hechos, corregir los errores heredados y cumplir en todo cuanto se pueda con los compromisos adquiridos. El señor Rueda sabe tan bien como el mejor que ha contraído una obligación en cierto modo contractual con la sociedad gallega, y de su balance dentro de dos años habrá de dar cuenta. Quizá antes, en las municipales, podrá ensayarlo, pero para eso hay más exigencias que plazo: de ahí que necesite colaboración de mucha más gente que la natural de sus compañeros de siglas. Será la de todos aquellos/as que le crean porque tiene experiencia y es fiable. Todo lo demás, ya se verá.