Hace ya mucho tiempo, seguramente desde que se creó en los tiempos en que aún se creía que la experiencia era un grado, que buena parte de la población española, y sobre todo de la gente del común, tiene la sensación de que, en el fondo, el Senado –como algunos consejos de administración, varios de empresas públicas– servía sobre todo para pagar los servicios prestados a unos cuantos políticos para los que no se encontraba otro puesto. Una especie de empleo a través de las “puertas giratorias”, llamadas así sobre todo por la extrema izquierda hasta que sus dirigentes conocieron la utilidad del tenderete para asegurar un excelente nivel retributivo, aparte de las canonjías que lo acompañan, entre ellas el título, parece que vitalicio, de “excelentísimo”.

Así, y recordando a fray Luis de León, el introito podría cerrarse con su “decíamos ayer”, pero en sentido diferente: apenas veinticuatro horas después de comentar asuntos de legitimidad, ahora toca, si no volverlos del revés, desde luego regresar a la cuestión. Y es que si algunas decisiones no se entendieron bien en su día –para ser exactos, solo si se analizaban desde el concepto “giratorio”, o de recompensa– ahora se han vuelto difíciles explicar. Que pueden además llevar a la conclusión de que la Cámara Alta es un cachivache, aunque constitucional, que no tiene papel político real ni sentido. Con todo respeto a las personas que la integran, no pocas cumpliendo con su teórico deber. .

En cuanto a su sentido político, defrauda a cualquiera que repase la teoría desde la que fue establecida esa institución: ser el marco en que las autonomías tendrían su “terreno de juego”. Lo que no se ha desarrollado, ni cumplido, sencillamente porque a los dos grandes partidos, PSOE y PP, nunca les convino: hacer del Senado una cámara territorial restaría peso a los nacionalismos, y para desgracia colectiva, la inmensa mayoría de los gobiernos que han sido los han necesitado para llegar a Moncloa o para mantenerse en ella. A toda costa –y coste–, como se demuestra con el Consejo de Ministros actual, que aparte de dividido, se presenta dividido y hasta enfrentado en no pocas circunstancias.

Procede insistir en lo que se acaba de dejar escrito: que cuanto se expone lo es desde un punto de vista particular y tiene, como es lógico, motivo en la noticia de que el presidente del PP, señor Núñez Feijóo, y uno de sus apparachtik, serán elegidos por el Parlamento de Galicia como senadores en representación de la comunidad. Una decisión prácticamente tomada ya, habida cuenta de la aritmética parlamentaria en Galicia, que se ajusta a los parámetros de la legalidad, pero que –y se reitera que se trata de opinión particular– ofrece dudas sobre la oportunidad. La designación del ya expresidente de la Xunta tiene una argumentación sólida, aunque opinable y que convierte a la Cámara en apenas un mero altavoz.

Lo que es mucho más complejo de explicar, y de entender, es que lleve compañía, obligando a la dimisión –“voluntaria”, por supuesto– de quien estaba en el puesto. Decisión discutible, a no ser, claro, que la arcas del PP no den para pagar los servicios de sus mandos intermedios. E insinúa de algún modo que la Cámara no es ni hace lo que debería. Y lo que es aún peor: en este tipo de casos parece claro que el espíritu de la norma –“representar a la comunidad” como tal– no se cumple del todo ni en el caso de quienes renuncian al puesto ni en de quienes los sustituyen. Que ejercerán para un partido más “lejano” y solo en su favor. Algo que se puede entender si es que se quiere hacerlo, por supuesto, pero que no es lo que el espíritu constitucional preveía.