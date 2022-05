Florencio Delgado Gurriarán, o retorno do exilio interior

A poesía do interior, a da introspección, a do recoñecemento nunha paisaxe, nun modo de ser e de entende-la vida, de comprometerse ca terra e coa súa cultura, ca súa capacidade de recrearse nunha verdade concebida, de ser home e galego bo e xeneroso. E o entendemento de todo iso na distancia imposta, no alonxamento do que un quere e sinte.

Dese árbol se precipitan os froitos, as verbas, os versos de Florencio Delgado Gurriarán: Flora, cromática da paisaxe valdeorresa, castiñeiros, vento, noite, amoríos, cepeiras, lúa, paxaros, moceo, viño, cores estacionais... en conversa permanente, ligados cun ritmo e unha rima especial, cheos dunha paixón embriagadora, coma o seu título, de musicalidade achandadora, fondamente sensual, difícil de catalogar dentro dos tradicionais codificadores ismos da vangarda poética. As palabras últimas son de Ricardo Gurriarán. A paisaxe biográfica do homenaxeado coas Letras Galegas 2022 é a dun expatriado, a de quen, como tantos outros, tivo que deixar atrás o berce para instalarse nunha nostalxia efectiva, creadora, que se vai misturando dunha nova realidade mexicana. Os temáticas e os poemas tornanse mestizos, multiétnicos. Semella que hai unha raíz que se prolonga nun mundo novo de alén do mar, das augas que unen unha distancia por un tempo insalvable. Nesa melancolía hai unha resposta a Rosalía, Nai e Señora, como a Terra no admirado Ramón Cabanillas. Florencio Delgado Gurriarán cantoullo á poeta de Padrón: Ti cantar, cantar, cantache,/ cantache que ben sabías; cantache de grasia chea:/ vos groriosa da Galicia! E, na mesma liña, sauda a don Ramón Otero Pedrayo: En nome do meu val, ledo e vizoso,/ tan lonxano, comesto de saudades,/ Don Ramón benquerido, eu te saúdo! O vínculo é mais que puramente romántico, é emocional, é admirado, repetuoso, reivindicativo da obra e das persoas. E sempre a esperanza dun novo reflorecemento, dunha primaveira mais, dunha posibilidade de retornar o que foi, o que é, o que será, para alcanzar maiores alturas. Espreguízase o vello castiñeiro, / vello petrucio, pai de cen anadas./ Ao quentor das luminosas labaradas /volve agromar, nun pulo brincadeiro. Precisamente iso dito veñen a facer este ano as Letras Galegas, regromar a un dos grandes fillos de Galicia, da terra interior, de Córgomo, no Vilamartín, alá por Valdeorras. Agora sí, Galicia é mais xusta, mais galega e mais americana, mais ourensana e mais mexicana, mais infinita e eterna. Galicia é infinda! /Nosa Galicia é máis ca toda a Terra. / Non é xa o cativo currunchiño /que din escolas vellas/ Cómprenos desbotar antigos erros/ fillos de mente estreita:/ Galicia é infinda! Desde o lugar mais pequeno do mundo podese ollar todo o universo, como dixo Vicente Risco, seguindo os poetas alemáns. Onde estivo Florencio Delgado Gurriarán estivo Galicia, onde residiu floreceron versos sobre un compromiso firme con unhas ideas libres, creativas, admirables. O intelectual, o home, o político, o poeta e xa noso, de todos nós e para sempre.