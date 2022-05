A estas alturas muy pocos se sorprenderán al advertir que, en el oficio político, son frecuentes las trampas. No en un sentido literal, de ilegalidad o irregularidad, sino en el dialéctico, en el manejo de las palabras según convengan no a su significado, sino a la intención del que las utiliza. Es el caso del relevo en la Xunta, que se va a producir esta misma semana y al que la oposición, por medio de algunos de sus referentes, niega legitimidad. Alegan que el señor Rueda Valenzuela no ha sido elegido en urnas por la ciudadanía, lo cual es cierto en su literalidad, pero una trampa en la forma, además de un engaño en el fondo.

Y es que, en el BNG como en el PSOE de Galicia, saben perfectamente –y por experiencia propia, en el bipartito– que es el Parlamento, en representación de la ciudadanía, quien elige al jefe del Ejecutivo autonómico, de acuerdo con el Estatuto vigente, y con una condición primordial: ha de ser diputado electo por cualquiera de las cuatro provincias que conforman el antiguo Reino. Tras una ronda de contactos con los grupos, y en caso de dimisión de un presidente, el de la Cámara propone a un candidato cuyo nombramiento se vota en pleno: obtendrá el cargo en la primera si suma mayoría absoluta y le bastará la simple en segunda. Lo dicen así las normas de la democracia.

Es evidente que la decisión parlamentaria reunirá previsiblemente legalidad y legitimidad, y quien niegue alguna de las dos se equivoca, lo que sería grave en un portavoz de partido porque significaría desconocer el texto básico de la autonomía o, peor aún, miente a sabiendas, para lo cual no debería existir la canonjía de la “inmunidad de lo dicho en el ejercicio del cargo”. Entre otros motivos, porque no todos los que niegan legitimidad al relevo son diputados/as y en todo caso la supuesta inmunidad no exime de responsabilidades, aunque su exigencia y posible proceso ha de ser aprobada por la Cámara. Dato este, por cierto, que casi todos prometieron anular o corregir pero nadie lo hizo.

Cuanto queda dicho, buena parte de lo que son hechos y el resto opinión personal, no se expresa en defensa de alguien o solo en modo crítico a otros, sino porque, simplemente, en un sistema democrático representativo negar la legitimidad de lo que el Estatuto dispone es como rechazar el contenido de lo que significa el texto clave de la autonomía gallega. Y hay valores con los que no se puede jugar, sea quien sea el que lo intente y fueren cuales fueren sus motivaciones o sus programas ideológicos. La socialdemocracia –caso de que aún lo sea– gallega no puede deslegitimar un procedimiento estatutario prístino y el nacionalismo, por más que aspire a metas diferentes, está sometido, como todos, a la Ley. Punto.

Un mínimo sentido de la decencia política haría que los críticos se limiten a los hechos que consideran negativos o mejorables, pero no a engañar con falsedades o verdades a medias, porque no son medias verdades sino mentiras dobles. Y sorprende en ambos grupos de la izquierda el hecho de que nieguen lo que niegan cuando en 2005 ambos utilizaron un Estatuto –que no ha cambiado– para elegir presidente de un gobierno de coalición a un muy digno diputado, pero que solo había sido elegido por los votantes del PSOE y rechazado por los del PP y el BNG. El pacto posterior no fue sometido a la voluntad popular, aunque los beneficiados explicaron su actitud alegando “representatividad”, pero era obvio que no la habían otorgado sus votantes; o, al menos, no consta esa voluntad más que en las interpretaciones de los interesados. Todo ello fue legal y legítimo de acuerdo con el Estatuto, pero, desde un punto de vista particular y respetando otras opiniones, puestos a medir e imaginar, con mucha menor racionalidad que lo que se producirá esta semana.