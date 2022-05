Reflexiones sobre vida y muerte

A la hora de escribir, lo hago sobre lo que me apetece y, lo que es peor, no siempre sobre lo que domino. Y mi osadía es tal que no solo lo hago en cada artículo, sino en cada línea. También es verdad que no trato de pontificar ni de conseguir prosélitos. Es una actitud que tomo a sabiendas de que los que tenemos el atrevimiento de escribir sin ser escritores, deberíamos reparar en las sabias palabras del periodista y escritor cubano-francés Alejo Carpentier (1904-1980): “Considero que el escritor debe empezar a escribir cuando, primeramente, tiene algo que decir y, en segundo lugar, cuando sabe cómo decirlo”. Sin embargo, ya que escribir no es mi obligación, ni mi oficio, ni mi vida depende de ello, ¿por qué no hacerlo como me place? Digamos que, de algún modo, uso mi libertad, frente a la lícita libertad de que mis potenciales lectores, se conviertan en tales o no. También he de confesarles que a veces me gustaría ser más agresivo, pero es que tampoco quiero ofender a nadie y mucho menos meterme en líos.

Cuando el suelto que les endoso es a base de una agrupación de reflexiones, seleccionadas entre las que cada día envío a medianoche a un grupo de familiares y amigos a través de WhatsApp, los que me leen ya saben que no tienen otra fuente que mis lecturas diarias y mi propio pensamiento, por lo que unas son simple traslación de lo que escribió un determinado autor, otras modificaciones de lo leído y, algunas, originales de este escribidor. Acepto la superioridad de las ajenas sobre las propias, pero me anima a crearlas aquello que en su día sentenció el filósofo griego Diógenes de Sinope (412 a. C. – 323 a. C): “Un pensamiento original vale más que mil citas insignificantes”.

Mis reflexiones de hoy son sobre vida y muerte. Vaya por delante que son reflexiones de un creyente cristiano y católico. Creo, por lo tanto, que hay vida hasta el instante antes de la muerte y vuelve a haber vida después de la muerte. Esta verdad me lleva a la convicción de que hasta me “conviene” pensar así. No quiero que nadie me quite los momentos antes de la muerte, pero sí admito y recomiendo los recursos de la llamada medicina paliativa, cada vez más desarrollada en nuestro país. La certeza de nuestra muerte es fuente de vida para los creyentes, después de que se haya producido la resurrección del Señor. Es el triunfo de la Vida sobre la muerte. La muerte no es más que la muerte terrenal para los cristianos, un paso que hay que aceptar como inevitable. El desafío es una vida diaria digna y honesta. Procuremos, pues, vivir la vida, con conducta recta y la mayor felicidad posible. De la muerte no nos preocupemos demasiado porque, cuando le toque, vendrá sola. Además, la muerte es regeneración y anuncio de nueva vida. Gilbert Keith Chesterton, que fue escritor genial y además era creyente sin fanatismos, escribió entre otras cosas: “Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa”.

La terrible pandemia de la COVID- 19 se ha llevado por delante a mucha gente, lo que nos ha inducido a muchos a reflexionar más sobre la vida y la muerte. Se han muerto sobre todo muchos ancianos y uno piensa que es una tristeza que lo hayan hecho sin decir aquello que querrían haber dicho o sin terminar aquello a lo que se debería haber dado fin. Muchos son los que se han ido sin poder ni despedirse. Los restos de algunos de esos ancianos ni se supo mucho a dónde fueron a parar, pero sí podemos tener la seguridad de que aunque no sepamos con certeza dónde están sus cenizas, ellos nunca se olvidarán de nosotros y nosotros tampoco de ellos. Y eso es lo que nos importa. De esos muertos, bastantes tendrían hijos y es sabido que, cuando una persona tiene un hijo, se dice que al morirse se muere un poco menos.

Un escritor reconocido, que mi memoria no me permite ahora citar, dijo, más o menos, que uno ha de preocuparse de su vida interior, que con eso tienes asegurada la vida exterior. No obstante, asimismo, hemos de cuidar nuestro cuerpo. Querámonos mucho, muchísimo. Para ello es esencial que nos cuidemos mucho, muchísimo, que cada cual pueda ser uno mismo y que tengamos el convencimiento de que, cuando uno se cuida, también podrá cuidar al otro. El secreto está, primero, en hacerlo bien y, después, en hacer mucho. Y ya está. Cada cual no puede conformarse con sobrevivir porque es expresión de desesperación; uno ha de vivir la vida con plenitud, esfuerzo continuado y buscando la felicidad de los que le rodean y de sí mismo. El oscarizado actor británico Chiwetel Ejiofor (n. 1977) lo dijo así: “Lucha como si te fuese la vida en ello, porque algún día podría ser”.

No es ningún secreto que la vida es un constante viaje, desde que uno nace hasta que muere. En ese viaje las variaciones de cada persona son limitadas, quien realmente cambia es el escenario y las circunstancias. Por eso, si realmente queremos avanzar y conseguir algo, hemos de luchar duramente contra todo lo que nos rodea. No hay otra. La vida es una sucesión de alegrías y tribulaciones, pero como unas se comen a las otras, el camino se hace con mayor o menor éxito. Y ya que vamos a vivir una sola vez, hagámoslo de manera que valga la pena y como Dios manda. Es verdad que las cosas hay que prepararlas para que salgan bien, pero no siempre es posible la preparación previa, aunque también lo es que, generalmente, las cosas más bonitas y de las que más se disfrutan, a veces, son las imprevistas. El eminente autor y actor Charles Chaplin (1889-1977), lo refrendó así: “La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos”. Mientras estemos vivos sigamos el consejo del cuentista danés Hans Christian Andersen (1805-1875): “Disfruta de la vida. Hay mucho tiempo para estar muerto”. Uno que, la verdad no tiene prisa en morirse, hace suyas las palabras del escritor uruguayo Mario Benedetti (1920-2009): “La muerte está dentro de la vida. Pero la podemos mandar de vacaciones ¿no? Trabaja tanto, que bien se las merece”. Sí, es verdad que me importa todo lo que he vivido, pero al llegar a cada momento me importa mucho más lo que me queda por vivir. Esto no significa que debamos olvidarnos de que la muerte nos espera y que, cuando llegue, la recibiremos con el sentimiento de haber hecho cosas bien y cosas mal, por muy buenos que hayamos sido. Así que acostumbrémonos a pedir perdón, cuantas veces sea necesario. Lo expresó muy bien Charles Chaplin: “Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana”. Porque al fin y al cabo, tal como dijo el general Charles de Gaulle (1890-1970): “Sólo los muertos no tienen problemas”.

Unas personas ven la muerte como el final irreversible del destrozo y el deterioro de su cuerpo y de su mente. Otros, particularmente muchos cristianos, vemos la muerte como idea de salvación y nuevo renacer. La diferencia es notoria. Claro que nos preocupamos de vivir; pero lo hacemos aún más de morir. La muerte forma parte de la vida, por lo tanto, mientras hay vida, sea cual sea la edad y el estado vital, todos deben concurrir a que esta se produzca de forma natural. Es lo que al menos muchos creyentes entendemos y presumimos, eso sí, con máximo respeto a los demás, aunque no lo compartamos.

El fraile y filósofo católico italiano Santo Tomás de Aquino (124-1274), escribió: “Los seres dotados de inteligencia desean existir siempre y un deseo natural no puede existir en vano”. Por todo ello pedimos se respete la vida hasta el final, ya que es lo mejor y lo único que tenemos realmente nuestro. Uno ha de ser fuerte en la enfermedad, incluso en el momento en que parece consumirle, no ha de darse por vencido ni en plena derrota, ha de aparentarse bravo en el medio del más terrible miedo, ha de replicar aunque esté hablando en el vacío, ha de parecer valiente aunque sea un cobarde… Luchar por la vida, aunque sea con muy pocas esperanzas, no es estar loco, es simplemente ser un hombre de voluntad. De todos modos, cuando ya no haya solución recordaremos aquello de que nacemos llorando y haremos un esfuerzo, hasta donde sea posible, poder despedirnos sonriendo.

Juan Bosh (1909-2001) fue un reputado político dominicano, que llegó a ser presidente de su país; fue, asimismo, ensayista y autor de preciosos cuentos. Él escribió: “La figura moral de Judas es un misterio sordo, sin ecos, tan profundo como el silencio de los siglos y tan amargo como su triste sombra de condenado para la eternidad.” El químico alemán Hermann Emil Fischer (1852-1917) sentenció: “Cuando se vive mucho tiempo, se pierde el derecho a ser compadecidos al morir”. También es verdad que la gente dice cosas como ésta: “Bueno tenía que ser al fin y al cabo ya tenía 90 y pico años...”. Y lo que es más triste, algunos de ellos es posible que después de contar tantos años se mueran sin haber vivido.

Confieso también que me gustaría ver cómo serán mis últimos momentos y describirlos. Pero esto no es posible. Alguien que suba después, que me lo cuente. Podemos consolarnos reflexionando que en nuestro testamento siempre dejamos un gran legado que no consta: todo nuestro tiempo, con errores sí, pero toda nuestra vida.

Y termino con el fraile italiano San Francisco de Asís (1181-1226): “Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor”.