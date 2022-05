Sogras vaticanas

“Miña sogra, cando reñe, ponse no medio da casa./Ela dime: “ponte fóra!”. Eu dígolle: “ten boa traza!”: así é como declara a cantiga popular, e estou ben certo de que han de ser uns cantos/bastantes aqueles/as de entre os –sempre moi amables– lectores destas crónicas semanais que coñezan, e mesmo teñan cantaruxado, estas ou parecidas estrofas (anota cruel, da súa parte, outro tema, máis célebre aínda por vir formar parte da B.S.O. de determinado programa estelar da nosa televisión autonómica, aquilo de: “pasei pola túa porta e mirei polo ferrollo./E a ladra da túa nai/metéume un pau por un ollo”). Mais en todo caso, as citas veñen agora a conto por mor desa moi senlleira noticia da cal así mesmo coido que han de estar perfectamente ao cabo todos Vdes. Non obstante, refresquemos un pouco as memorias.

“A vós, sogras: tende cuidado coas vosas linguas! Porque ese é, de feito, un dos pecados das sogras: a lingua!”. En efecto: quen de xeito tan categórico se vén de manifestar nos pasados días, non resulta ser, nin moitísimo menos, un mortal calquera. Antes ben, desde a praza de San Pedro, ás mesmas portas do Vaticano, e tal e como oportunamente recolleron os diversos medios de comunicación (este venerable rotativo, e como sempre, na vangarda), eis que a Súa Santidade, Francisco, o Papa de Roma, impartía urbi et orbi semellante lección de moral e conduta cristiá para toda aquela señora con xenro e/ou nora no seu haber e que estea en posesión duns oídos que oian, e entendan, como lle cómpre a mensaxe papal. Con todo, verdade é igualmente que Francisco aclarou, por se acaso, que as referidas señoras deveñen “a nai do teu marido, da túa muller”; isto e, unhas xentes idosas que “o deron todo” na vida e cuxa maior felicidade consiste agora en “ver os seus netos”. De aí, en consecuencia, que a Súa Santidade exhortase a tutti quanti a tratalas/tratármolas de forma considerada e/ou compasiva; a fin de contas, aseverou finalmente o Pontífice, malia todos os pesares e por moito que poida parecelo nalgunha ocasión, está claro que as sogras “non son o demo”. Dito/escrito con todos os meus respectos para a máxima xerarquía da Igrexa católica, e asemade coa licenza de todos Vdes., eis que me permito engadir, daquela, da miña colleita: pois menos mal que non! Bufff! Arrenégote!

"Desde a xeira de Terencio, o certo é que as sogras nunca resultaron ser boas na tradición literaria"

Se ben que o certo é que tampouco fosen moitas desta volta –despois de todo, acontece que unhas cantas delas (e deles), quero dicir das autoras/es das mesmas, tamén teñen sogra–, as críticas ao sinalado por Francisco non se fixeron agardar. “Está claro que este Papa, a pesar de todos os esforzos por aparentar moderno, mantén os estereotipos machistas. Se quere poñerse definitivamente ao día, á Igrexa católica restalle aínda moito por andar. Porque pasa que Francisco non se afasta nin un anaco dunha tradición que afunde as súas raíces nunha sociedade patriarcal e periclitada. Mal que lle pese, vive no pasado”, velaí unha das sentenzas, e, iso si, a cousa da tradición resulta indiscutíbel: en termos literarios, foi aló por volta do 156 a.C. cando Publio Terencio Afro, Terencio, nos legou Hecyra, máis coñecida como A sogra, unha das súas máis recordadas comedias. Desde aquela deica a Endora –a nai de Samantha– da serie de TV Bewitched (Embrujada entre nós), pasando por Perrault ou os irmáns Grimm, a realidade é que as sogras non saen moi ben paradas que digamos (unha excepción: Memorias dunha sogra, 1875, de George R. Sims).

Pero ocorre aínda que nin todas as censuras proceden do mesmo sector. Desatendendo, entón, que o seu nome secular vén ser o de Jorge Mario Bergoglio –e que na patria paterna, e materna, de Francisco rezan adaxios tales como tras suocera e nuora c’é il diavolo che lavora (‘por detrás da sogra e da nora, é o demo o que traballa’)– velaí que non faltaron aqueles/as que acusaron a Dna. Yolanda Díaz de vir ser a/unha causante indirecta da plática papal sobre o eido das sogras. Polo visto, falangueira que resulta ser a señora vicepresidenta, e no seu afán por gañar a simpatía vaticana, viría ser ela a que lle relatase a Francisco a letra da composición coa que inaugurabamos as nosas liñas de hoxe e/ou aínda esoutra que segue: “sogra e nora, can e gato, non comen ben no mesmo prato”: Que queren Vdes. que lles diga, escriba ao respecto? En fin, Pilarín.

“Si, vale pero... e dos sogros que?” –retrucará alguén–. “E, ademais... que pode saber de veras o Papa sobre as sogras?”. Miñas e meus, tal e como canta –ou o que sexa que faga a estas alturas– o moi inefable Raphael: no fondo...; no fondo, ¿qué sabe nadie?