Es curioso que, en ocasiones –pero cada vez más frecuentes, “detalle” que debería obligar a una reflexión colectiva y no solo en el oficio político– sucede que asuntos en apariencia insuficientes para el jaleo, se convierten en una suerte de casus belli, aunque temporal –por fortuna– entre diferentes grupos sociales. Hay otras, sin embargo, que merecen algo más que ruido, pero no reciben cosa diferente a la excusa o el escaqueo de responsabilidades. Que las hay, por cierto, en el desarrollo de aquel principio, dicen que jesuítico pero no, de que “el que es causa de la causa, es causa del mal causado”. Aplicable al último escándalo –“el empujón...”– protagonizado por el alcalde de Ourense.

(Se dice el último, pero es preciso añadir de inmediato un “por ahora”, ya que, si alguien hay fértil en producir problemas, es la primera autoridad de un municipio que ha proporcionado a Galicia grandes talentos en el antaño considerado arte de la política. Que, en opinión de quien escribe, no es el caso: con todo respeto y siempre desde un punto de vista particular, el señor Díaz Jácome se ha convertido en un mal cuya causa no es solo suya, sino de quienes hicieron posible su llegada al puesto que ocupa tras un pacto con el PP. Acuerdo que, que dicho sea de paso, vulneraba su prédica habitual para que gobierne la lista más votada: la del señor Jácome era la tercera, respaldada por la segunda).

No se trata en absoluto de un mero vistazo al pasado inmediato, sino de argumentar la crítica que se formula y, sobre todo, de reclamar una solución digna para un caso que es de por sí feo y que podrá ser peor todavía si no se resuelve atinadamente. Porque Ourense ciudad no merece andar en coplas ni puede soportar a quien no sabe comportarse con la dignidad del cargo que ocupa y que, entre otros gajes del oficio, tiene el de soportar las críticas, sean con un altavoz o no, y que, además, dispone de cauces de disconformidad más dignos que el empujón a alguien que le grita al oído. Y debe aguantar, o denunciar, porque es alcalde, un cargo que siempre conlleva dignidad y prudencia. Por la ciudad y la ciudadanía.

La cuestión, ahora, ha de ser cómo resolver el entuerto. Y cualquier diálogo que se abra para ello tiene que pasar, obligadamente, por que el PP secunde el único modo de apartar al señor Díaz y cumplir su prédica de que gobierne la lista más votada, que es la del PSOE. Y no cabe argumentar “la necesaria gestión de los asuntos locales” porque ese precisamente ha de ser el motivo de la moción de censura: que están mal gestionados. Y porque se mire como se mire la situación no solo es insostenible: resulta también indefendible. Y es imposible que una persona tan hábil como don Manuel Baltar no se percate.

Parece evidente que en las parroquias de los dos partidos clave hay doctores que sabrán hallar el camino de la solución. Siempre y cuando, por supuesto, se abra un diálogo que necesariamente ha de ser sin trampas y ceñido al problema que se ha de eliminar, que es el del Ayuntamiento de Ourense. Y que ha de incluir, seguramente, compromisos específicos para no extenderlo a otras entidades que, como la diputación provincial, penden de un débil hilo aritmético. Sería deseable, sobre todo para comprobar que, siquiera por una vez, ese oficio no es un mercadeo bochornoso de votos condicionados a quién sabe qué compromisos opacos y nunca revelados. Es hora de que la transparencia y la honestidad sean algo más que una doble teoría.