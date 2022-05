El potencial

Es una excelente noticia, sobre todo si se concreta, la de FARO según la cual una empresa portuguesa, “Altri”, proyecta la apertura de una fábrica para la producción de fibra a partir de la madera. Y lo es por, al menos, dos datos: el primero, que la ubicación será en la Galicia menos poblada –en Palas do Reis, Lugo– y el segundo que supondrá, según los cálculos de su CEO, la creación de alrededor de 1.500 empleos directos y otros 1.000 indirectos, cifras que hacen lógica la alegría de la comarca en concreto y de Galicia en su conjunto, sobre todo en su sector forestal, que podría ser una referencia europea.

Podría añadirse otro elemento de satisfacción: previsiblemente será el eucalipto, especie “maldita” para no pocos habitantes de este Reino pero especialmente adecuada para los legítimos intereses de quienes la plantan y la utilizan. Hasta es posible que la instalación de la fábrica esté directamente relacionada con el interés de empresas lusitanas por adquirir tierra en Galicia, destinada a esos árboles si se llega a encajar la pretensión con la legislación vigente aquí y la moratoria que la Xunta no decidió establecer. Y, también, en el supuesto de que el proceso sea transparente, de forma que no hallen motivo para la protesta de los grupos que se auto/titulan ecologistas.

(Por cierto, acerca de hipotéticos conflictos –que ojalá no se susciten– procede referirse al malestar surgido en la comarca de A Mariña, que esperaba la instalación de la fábrica como posibilidad para compensar el cierre de “Alcoa”. El señor vicepresidente Conde explicó, con llaneza y claridad, que la escasez de agua dulce para las necesidades de la factoría fue clave para la decisión –de la empresa– a la hora de elegir lugar. Y también lamentó que la llegada de “Altri” pudiese coincidir con el cierre de “Ence” por “decisión ideológica” de BNG y PSOE “inexplicable dado que la factoría cumple los requisitos legales” y cuya permanencia “reforzaría la potencia forestal del país cuando la industrialización padece una mala política económica del Gobierno central”.)

Sea como fuere, y además del hecho –positivo– de que la futura fábrica haya de recorrer un camino inverso al que hasta ahora parecía el habitual y de que la creación de un volumen de empleo tan notable en un sector estratégico para Galicia resulta clave, es preciso insistir en la razón que asiste para apoyar esa actividad y reafirmar que el anuncio debiera resultar una llamada de atención acerca de la potencialidad de la explotación de la madera en los montes gallegos. Sobre todo cuando, como puede ser el caso, además reponga en un primer plano la necesidad de atajar la despoblación del medio rural en el interior del país, diversificando a la vez las posibilidades de progreso en las comarcas.

En definitiva, y siempre desde un punto de vista particular, resulta obvio que cuanto ocurre supone un avance. Y a la vez la esperanza de que por quien corresponda se incremente el esfuerzo para poner en valor la riqueza forestal de Galicia. Que supone además la consecución de objetivos largamente buscados, desde la disminución de los incendios en los montes –en la medida en que su rentabilidad implica que serán mejor cuidados por sus dueños y eso significará menor riesgo de fuegos, intencionados o no– a la vez que, como ha quedado dicho, un mayor grado de prosperidad en el rural fijará su población primero, la aumentará después y equilibrará Galicia en si totalidad. Ése es el futuro deseable. Y, sin duda, posible.