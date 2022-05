X.R.Pena faime acordante dun libro magnífico de relatos de que é autor C.E. Ferreiro e que se titula igual ca eu titulo esta bagatela. Estamos a falar da raia hispano-portuguesa no espazo que nos atinxe aos galegos e que foi trazada sobre un enigma histórico. Refírome á ruptura de Galicia e nacencia de Portugal no século XII. Cruzan a Fronteira Infinda, ou infinita, sucesos que se foron confundindo no transcorrer dos séculos. E serán máis extranxeiros os de acolá ca os de Madrid? –preguntaba un meniño galego de aquén Miño.

E queremos agora, na Fronteira Infinda, evocar Herminio da Palma Inácio: o combatente portugués que dirixiu a LUAR contra o réxime fascista de Lisboa en accións espectaculares e eficaces. Este clandestino está a xantar no Parada Azul do Porriño e representa á perfección o rol de potentado portugués que deixou o seu Aston Martin á porta. En horas, Hermínio da Palma atravesou a Fronteira Infinda para, xa en Portugal, ser preso pola PIDE de Marcelo Caetano. Liberáronno os militares despois do 25 de abril. As vagas dubidosas da memoria fan recuar a Fronteira Infinda a 1828. Alí sae das sombras o exército liberal do Porto que, derrotado, vai pasar a Galicia en masa maltreita. "Coñeceu episodios de horror e infamia coma o bombardeo da aldea portuguesa do Cambedo por parte dos propios salazaristas" Outro zigue-zague no tempo, e velaquí que asistimos, en 1910, á proclamación da República en Portugal. Un tolo (exhumado en textos narrativos por Bento da Cruz) que merecía un esperpento, o xeneral Henrique Mitchel de Paiva Couceiro, move sedicións contra a República vermella e verde antes citada. O militón endoidecido vai fundando pola montaña arraiana colonias pantasmais que alastran a súa fidelidade á “Monarchia Luzitana”. De improviso, chouta Bernardino Machado, carbonario barbado de neve. Despois de ser deposto da presidencia da República polos reaccionarios, o profesor Machado veu parar onda os nosos, ou sexa os nacionalistas galegos. Ánxel Casal editou, en Galicia e en exilio (explícanos X.L.Axeitos), un libro moi comprometido de Bernardino Machado que se titulaba O militarismo. A edición foi embarcada polo armador Constantino Candeira. Os libros viaxaron a Caminha, na outra banda da Fronteira Infinda, e é fama que o responsábel do transporte ilegal non foi outro ca Manoel Antonio. A Fronteira Infinda coñeceu episodios de horror e infamia coma o bombardeo da aldea portuguesa do Cambedo por parte dos propios salazaristas. E para outra viaxe imaxinaria reservamos a memoranza dos refuxiados galegos da UPG no Porto e das emisións en galego de Rádio Club Português que favoreceu o xeneral Coste Gomes, nativo de Chaves.