Las lecciones

Una vez más se confirma aquello, tan británico, de que “money is money” y, en consecuencia, el astillero vigués de Barreras se ha ido –es la recomendación del administrador: falta la decisión final de la jueza– al mejor postor. Algo que satisface sobre todo a los deudores y, desde luego, al fondo “buitre”, y acaso nunca mejor aplicado el apodo, que ha gestionado la agonía, larga, de la empresa. Otros llevaron a la firma al proceso que, por ahora, deja a Galicia en su conjunto, y a la conurbación de Vigo en concreto, sin un elemento dinamizador de buena parte de su economía, la circular, la recta y la pentagonal, como quiera cada cual definirla.

(Aunque parezca mezclar churras con merinas –que no compararlas– convendría fijarse en el proceso seguido por un astillero referente en España y fuera de ella. De ese modo, prevenir que no acontezcan males aún mayores, y que el ejemplo de Barreras no siente precedente a la hora de dar solución a otras instalaciones. Estratégicamente aún más importantes para el país, han reclamado con insistencia conexiones con redes eléctricas de muy alta tensión, capacidad para acercar y/o producir materiales de necesidad imperiosa para rebajar el alto grado de dependencia de terceros y sus riesgos, etcétera. Por ahora, sin resultado).

Dos gobiernos al menos, el central y el autonómico, han de mover ficha en estos asuntos y en otros varios todavía pendientes, porque en ello no solo les va su vida electoral, sino las haciendas de los votantes. Y esas son, sin duda, palabras mayores. Desde una opinión personal, como siempre, y también como es habitual con el único propósito de utilidad, si de eso sirviere, merecería la pena que, además de las referencias gubernamentales, el episodio del astillero sirviese también como lección a la sociedad en general. Primero, para reafirmar su sospecha de que nadie ha de fiarse por completo de quienes hasta aquí llegan prometiendo aquello que en lenguaje coloquial resulta tan significativo: “dar duros a peseta”.

Ítem más. Para asegurar que alguno fuese en serio, convendría establecer los controles y constatar que no hay otras intenciones. Lo cual solo ha de tomarse como precaución, no desconfianza. Incluso cabe una segunda reflexión: que los dos gobiernos tienen una capacidad notable para negociar, aunque a escalas diferentes, la posibilidad de abrir mercados a productos gallegos de tanto prestigio como los resultantes de la construcción naval. El central, por ser lo que es, y a dimensión que conlleva su condición de socio de la UE y –por ahora– la cuarta potencia económica de la Unión. La Xunta, porque dispone de un mercado potencial en Iberoamérica donde millones de compatriotas y familiares constituyen capacidad de influencia más que notable. Se trata, eso sí, de afinar la puntería a la hora de escoger el interlocutor y saber qué ofrecer. La gestión con México, por ejemplo, fue esperanzadora en su inicio y pésima en su desenlace: otra lección que aprender y tener en cuenta.