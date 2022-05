La oportunidad

A la vista de las ofertas del futuro presidente, y anuncios oficiosos acerca de la composición de la nueva Xunta, quizá no sea mal momento para alguna reflexión, por si puede ser de utilidad. La primera de varias consiste en la necesidad de que entre lo dicho y lo hecho –o por hacer– exista coherencia, aunque solo sea para asegurar un buen comienzo. Y se pretende recordar en ese sentido que el ya presidente in pectore aseguró que su gobierno no se conformará desde el reparto provincial de cargos, pero hasta ahora los tres “seguros”, incluyendo el suyo, corresponden a tres provincias diferentes. Falta la cuarta, Ourense, y si se mantienen la pauta, probablemente se eliminará la duda en cuanto su señoría acuda, si lo hace, a presentar su candidatura allí.

Naturalmente, eso no es un incumplimiento de promesa. Entre otras razones porque su señoría no las formuló. Constituiría, eso sí, una aparente contradicción, pero reparable el día en que se acaben las dudas, que ha de ser el debate de investidura. Durante su transcurso, el candidato no solo habrá de vencer en la votación, algo que tiene asegurado por la aritmética parlamentaria, sino que ha de convencer. Convencer, como en su día dijo don Miguel de Unamuno, a una ciudadanía que espera soluciones a sus problemas de cada día, razones para la confianza que la parte mayoritaria de sus representantes depositarán en el relevo y motivación para que quienes se oponen asuman que la democracia conlleva, o debería, el respeto a la legitimidad.

Pero el fin de las dudas ha de versar, también, sobre cómo el nuevo gobierno hará frente a los desafíos que ya se han planteado, aunque están sin resolver entre otras causas porque no se sabe todavía ni cuánto costarán en sacrificio ni cuándo desaparecerán. Y en esos desafíos Galicia tiene hasta ahora un papel especialmente doloroso porque hay cambios sin concluir, estructuras económicas clave sin reforzar e infraestructuras sin rematar que significan, todas ellas, la llave de un futuro mejor que el presente y desde luego, más todavía que el pasado. Desde la opinión personal, la Xunta naciente habrá de plantearse que ese futuro no es imaginable en positivo sin un esfuerzo común, y que lograrlo necesita entendimiento y el entendimiento, cercanía. Habrá de ofrecer a sus opositores el respeto que se merece su presencia, por más que minoritaria, y recibir de ellos la colaboración imprescindible para que lo común no salga perjudicado por luchas de intereses particulares.

No se trata, ni se pretende, redactar una epístola moral, ni mucho menos aconsejar a quienes no lo necesitan. Pero sí, como quedó dicho, reflexionar sobre aquello en lo que a pesar del clima político, de la disparidad de criterios, de la diferencia ideológica, puede reforzar a Galicia como país. Un refuerzo que se necesita sobre todo cuando se comprueba cómo, en las cercanías, la bipolaridad malogra los entendimientos y cómo se confunde el diálogo con la imposición y, a veces, el chantaje con la negociación. Hay demasiados asuntos inconclusos en esta tierra como para que el nuevo presidente no aproveche la oportunidad de su investidura y establezca no ya solo un orden de prioridades, sino un catálogo siquiera aproximado de métodos y fórmulas de abordaje. Porque es lo que esta sociedad lleva esperando demasiado tiempo.