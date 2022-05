Secretos oficiales en tiempos de guerra

Los servicios secretos de un Estado son eso, secretos, porque su función es la de prevenir y, en su caso, evitar actuaciones que lo pongan en riesgo. Si dejan de serlo y sus actividades se someten a conocimiento y control público, sobran o se convierten en otra cosa. Elemental de entender.

El CNI, nuestro servicio de inteligencia, tiene, conforme a su ley reguladora y aunque haya a quien no le guste, el cometido de detectar, prevenir y neutralizar aquellas actividades que afecten a la soberanía o integridad del Estado. Un objetivo que, por otra parte, no es extraño en ningún país que sea democrático.

Por ello, que se hayan intervenido conversaciones de quienes organizaron y llevaron a efecto actos que, lejos de ser meramente políticos, desembocaron en la comisión de sendos delitos de sedición, no es extraño, ni ajeno al CNI. Tales conductas investigadas adquieren hoy una gravedad mucho mayor, pues no es débil la sospecha de participación de Rusia, al nivel que sea, en el proceso catalán. Y ese dato hace que estén interesados en los hechos servicios de inteligencia extranjeros que, sin duda, han llevado y llevan a efecto actos similares a los del CNI y que muy posiblemente estén al cabo de todo aquel entramado que hoy no ha terminado.

El complejo mundo del independentismo catalán, tal vez sin ser conscientes de ello, puede haber adquirido el rango de conflicto preocupante para nuestro entorno político por causa de la injerencia de una Rusia interesada en el mismo y en crear división interna en occidente.

No es de extrañar tampoco, en este momento histórico, que otras agencias internacionales tengan en su punto de mira a partidos, españoles o no, que se muestran contrarios a la OTAN y que se solazan en un pacifismo evanescente que no oculta sus preferencias por dictaduras militarizadas muy cercanas a Rusia. Tales formaciones, por sus alianzas y pretensiones, han sobrepasado el nivel de simple opción legítima interna, para integrarse como parte en un conflicto entre bloques enfrentados y que puede convertirse en algo más que una guerra limitada geográficamente.

“Que se hayan intervenido conversaciones de quienes organizaron y llevaron a efecto actos que, lejos de ser meramente políticos, desembocaron en la comisión de sendos delitos de sedición, no es extraño ni ajeno al CNI”

Por todo ello, teniendo en cuenta que hubo actividades delictivas que pretendían poner en riesgo la integridad del Estado y que en ellas intervino a niveles por determinar Rusia, el CNI, con seguridad con el aval judicial pertinente, pudo intervenir las comunicaciones de quienes encabezaron los actos ilícitos. Bien podría ser, lo que no debe descartarse, que otros servicios de inteligencia actuaran del mismo modo y que en los últimos tiempos hayan extendido sus operaciones a los mismos sujetos cuanto menos y, en fin, que exista un alto grado de coordinación entre todos ellos, que deben actuar de acuerdo cuando lo que está en riesgo afecta a la seguridad del espacio europeo y occidental.

Esperar que Europa y nuestro entorno apoye hoy, aunque sea indirectamente, el movimiento secesionista catalán, es ignorar la realidad. Pensar que Europa va a poner en tela de juicio a los servicios de inteligencia de un país en tiempos de zozobra, es pecar de ingenuidad.

La opción de nuestro gobierno de abrir la comisión de secretos oficiales a partidos antisistema, contrarios a una coordinada y potente defensa occidental, es asunto que excede de lo estrictamente interno y que preocupa a nuestros aliados. Qué confianza pueden tener los países miembros de la OTAN en un país que entrega el conocimiento de secretos de estado a quienes no creen en el estado, en la estrategia occidental y, demostradamente, están predispuestos a poner en riesgo nuestra seguridad si con ello consiguen lograr sus objetivos que, a la vez, son contrarios a los de las alianzas de nuestro bloque.

El problema que ha provocado la decisión del Gobierno de ampliar la comisión de secretos oficiales a partidos antisistema es el riesgo de que los servicios de inteligencia extranjeros dejen de confiar en los españoles y que no le comuniquen información alguna sensible. Ceder ante una queja que compromete o puede comprometer a las centrales de inteligencia de nuestros aliados, es conducta que puede depararnos consecuencias imprevisibles.

No están los tiempos para este tipo de estrategias internas. No comprenden los secesionistas, ni los comunistas de salón, que el mundo atraviesa un momento muy complejo en el que nuestro entorno no va a mover ni un dedo en apoyar sus objetivos, desestabilizadores del sistema y que no van a encontrar aliados aquí. Y el gobierno, que es consciente de ello, no puede seguir jugando con fuego. Debo decir y puedo equivocarme, que creo que el gobierno actúa jugando a las apariencias y que no va a promover la entrega de información sensible a esa comisión parlamentaria, que los secretos seguirán siéndolo y que el acceso a los mismos se vedará a los nuevos integrantes del grupo. Sigo confiando en que el PSOE, en este crucial punto, mantenga su carácter de partido de gobierno. Espero no equivocarme.

Ahora bien y aunque estemos ante un juego de apariencias, solo útil para el consumo interno, el daño en el exterior será inevitable, ante la opinión internacional y ante gobiernos más rigurosos que no van a exponerse a riesgos innecesarios por razones que solo a este gobierno interesan. No basta con ser, sino que hay que parecer. Y esa partida la está perdiendo España en un momento grave para el mundo que nos rodea.

Nota. Entregado el artículo, surge la noticia de que los teléfonos de Sánchez y Robles han sido intervenidos y que tales injerencias son extrañas al Estado. Las sospechas sobre el CNI se desvanecen y aumentan las dudas sobre quién nos espía y por qué. Todo lo hecho la semana pasada ha sido precipitado o, pudiera ser, un montaje. Es todo tan absurdo que no puede ser verdad en un país serio.

*Catedrático de Derecho Procesal