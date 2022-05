Hago referencia a la famosa encíclica de 1937 del papa Pío XI en el que expresaba su “ardiente preocupación” por la deriva que estaba tomando el régimen nacionalsocialista alemán. Lejos de mí comparar dicho régimen con lo que sucede en los órganos de decisión de la UE, pero creo necesario expresar mi preocupación ante ciertas derivas políticas que creo apreciar en la UE, y que posiblemente estén generando un peligroso despego ciudadano hacia una cada vez más necesaria Unión Europea. Lo que está sucediendo en torno a la actitud de restricción los artes de arrastre, que parece ganar fuerza en las Instituciones, se me antoja un ejemplo que además es especialmente doloroso para Galicia.

La Comisión planteó una pregunta al ICES: “[…] que aconseje sobre una serie de opciones de gestión orientadas a reducir el impacto de los artes de arrastre móviles sobre los hábitats de los fondos marinos, y para cada opción proporcionar un análisis de costos y beneficios entre el valor de las pesquerías y el impacto sobre los fondos...” La pregunta es absurda por ser de imposible respuesta y equivale a algo así como preguntar sobre el impacto de la circulación atmosférica general en el cultivo del espárrago en Navarra. ICES ha hecho un notable esfuerzo para responder con dignidad a una pregunta absurda, pero ningún gestor en su sano juicio puede utilizarla para adoptar medidas sin crear el caos económico en las regiones más afectadas. No voy a entrar en este artículo sobre lo que dice esta opinión del ICES, ya que lo que me preocupa es analizar el porqué de esta pregunta.

Ciertos “técnicos” de la UE se están dejando arrastrar por un populismo que podríamos definir como “Ecologismo Científico” donde los que proponen estos disparates creen de verdad que se basan en criterios científicos. Uno de los personajes de la saga del Pato Donald, el profesor Max von Pato,decía: “Hay muchos científicos que toman miles y miles de datos y hacen una publicación, yo por el contrario tomo un solo dato y hago ¡miiiiles y miiiles de publicaciones!”. Pues bien, este parece ser el método pseudocientífico que han elegido algunos técnicos de la Comisión. Se pregunta a los científicos sobre un Dogma de Fe, una verdad incuestionable, y a partir de ella se pretenden derivar “científicamente” las normas que han de regir nuestra economía. Esto me recuerda mucho al pretendido Marxismo Científico donde nadie, ni tan siquiera la ciencia, podía desviarse de las verdades marxistas. De ahí que Schumpeter afirmara que el marxismo era una religión “un calvinismo sin Dios” y esto llevó precisamente en materia de biología al rechazo de las leyes de Mendel y el fracaso de la genética moderna en la Unión Soviética por entender que los genes, por deterministas, iban en contra de las tesis evolutivas del Marxismo Científico. Por eso recurro al término de “Ecologismo Científico” mediante el cual ciertos burócratas iluminados establecen las verdades absolutas y luego piden a los organismos asesores que digan cómo han de llevar a cabo “científicamente” estos dislates.

Pues no es así. El método científico es inductivo y va de abajo a arriba: primero se recopilan los datos, se analizan y se infieren sin prejuicios las conclusiones adecuadas. Pero no solo asusta el hecho de que la Comisión parezca haber elegido el método del ilustre profesor Max von Pato, sino que se aprecia en estas iniciativas un cierto desprecio por los Tratados. No se puede tratar a la pesca de manera diferente a la agricultura porque ambas han de basarse en lo dispuesto en el Título III del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) para ambas. No se puede aceptar que la política Medioambiental tenga primacía sobre la pesquera porque esta primacía no se otorga en los Tratados. Asusta la primacía que la Comisión parece otorgar a los stakeholders y ONG contraviniendo aparentemente lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado de la Unión sobre su funcionamiento democrático y el artículo 4 del protocolo relativo a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Recuerdo los disparates de un conocido catedrático de la Universidad de Santiago hace ya muchos años quien afirmaba que si los accidentes ferroviarios los causaba casi siempre el vagón de cola pedía que ¡lo suprimieran! Pues vendría que la UE que dejara de proponer “retiradas del vagón de cola” y se acercaran a las regiones y ciudadanos afectados si no queremos que los populismos de todo signo prendan en la UE y la dinamiten. Más democracia y más consulta directa a los verdaderos representantes democráticos de los ciudadanos: los Parlamentos.

*Exconselleiro de Pesca