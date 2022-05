El besamanos del rechazo

En estas fechas de aniversarios literarios como son el día del libro cervantino y la próxima fiesta rosaliana de las letras galegas coincide uno de los acontecimientos más ingratos de la literatura española: la obstinada negativa de la Real Academia de la Lengua a que accediesen las mujeres, simbolizada en Emilia Pardo Bazán, en 1912.

El argumento para postergarlas fueron los Estatutos de la institución, pero la principal causa era la exclusión de los sillones académicos del género femenino. Antes que ninguna otra lo padeció Gertrudis de Avellaneda, la primera mujer que intentó ingresar, pero es la condesa de Pardo Bazán quien simboliza ese rechazo, porque reunía más méritos que sus contrincantes, y cuando lo intentó por tercera vez España ya cabalgaba hacia la modernidad.

El veto a que ingresase en la institución, del que se acaban de cumplir 110 años, es el episodio más recordado.

El día 20 de abril de 1912 todos los colectivos y organismos que habían solicitado el ingreso de Emilia Pardo Bazán en la institución recibieron un besamanos del director, Alejandro Pidal Mon, en estos términos: “El director de la Real Academia Española de la Lengua le participa que la Academia siente mucho no poder resolver en armonía con sus deseos la cuestión de la señora condesa, por no consentirlo sus estatutos”. Un comunicado redactado con exquisito respeto a las normas y con un lenguaje edulcorado. Pero que encerraba toda la contundencia que determinaban los estatutos, que no contemplaban la posibilidad de que hubiera mujeres en su sede. Pasarán muchos años hasta que la Academia corrija su error: será en 1978, ya en democracia, cuando ingresa la primera mujer, la poeta Carmen Conde.

Si ya en las anteriores ocasiones en que se lo propuso encontró el apoyo de los vigueses más significados, la ciudad no fue ajena a esta cuestión, como demuestran los periódicos de la época, que informan ampliamente, y se implicó a fondo en 1912 en lograr que Pardo Bazán fuese la primera mujer numeraria.

El mejor ejemplo, y quien mejor representa el impulso de los vigueses por hacer posible ese objetivo, es el escritor y periodista más respetado de su tiempo, Pio Lino Cuiñas, que fue el mayor defensor de que la condesa fuese académica. Escribió un artículo contundente, el más vindicativo de cuantos se publicaron en su favor.

Quizá fuera debido a que los dos personajes más concernidos en esta historia tuviesen relación con Vigo. La principal protagonista del drama –así lo debió conceptuar ella–, Emilia Pardo Bazán, mantuvo un estrecho contacto con la ciudad a donde venía en los veranos, desde comienzos del siglo XX, por las visitas que realizaba desde Mondariz, donde tomaba las aguas, y las estancias que disfrutó, bien alojada en el Hotel Continental, que le encantaba, o en el pazo de los Ozores.

El segundo implicado es Alejandro Pidal Mon, el personaje que definitivamente decidió negarle el acceso y que cumpliese su gran anhelo. Quedó vinculado a la ciudad desde que fue convocado para presidir unos juegos florales. A su muerte, en 1913 se le recordaba así: “En agosto de 1888 vino a nuestra ciudad el Sr. Pidal, y presidió en el teatro Tamberlik el Certamen literario. Con aquel motivo estuvieron en Vigo gran número de personalidades de Galicia, para oír al eminente tribuno y asistir al banquete que se celebró en su honor. Desde 1906 era presidente de la Real Academia Española”.

Es evidente que la decisión de excluir a las mujeres de la Academia, aunque firmada por Pidal Mon, no era una cuestión personal sino colectiva, y basada en el reglamento, interpretado al pie de la letra.

Aunque los episodios históricos no se pueden extrapolar, el rechazo a la candidatura de la condesa fue tan sonado que no se olvida, pervive y suele recordarse por coincidir el aniversario en estas fechas. Justamente en las que los libros cobran actualidad y los literatos, novelistas, poetas y ensayistas, en buen número mujeres, vuelven a firmar sus ejemplares. Incluso se dice que en mayor número que en ediciones anteriores, porque una de las escasas cosas positivas que dejó la pandemia fue que activó el interés por la lectura. Bienvenido sea esa adhesión a la lectura y ojalá lo sea para quedarse. Evidentemente en posición de igualdad, con Cervantes en el día del Libro y Rosalía en el de las Letras, sin que nadie se cuestione si es hombre o mujer quien los escribe. Lo que cuenta es la calidad de las obras. Por eso el mejor desagravio a Emilia Pardo Bazán es leerla.