Los ahorros

Así pues, ahora que no solo pintan bastos sino también espadas en el horizonte económico de medio mundo –incluida Galicia–, quizá no sea mal momento para que alguien de entre los muchos que deciden se ponga a hablar de ahorro. Pero no pensando en cargar sobre las espaldas de los contribuyentes más peso del que soportan, sino desde la mera observación y el sentido común. Que viene a ser lo mismo que decir a través del análisis de la realidad, pero de la auténtica y no esa “nueva” que se inventaron algunos para disimular –con evidente muy escaso éxito– que la de siempre sigue siendo muy fea.

Conste que cuando se habla de ahorro no es en referencia al que ya practican las gentes del común sí o sí, porque de otro modo no llegarían a fin de mes sin dejar exhausta a cartilla, sino a la de las administraciones. O para ser del todo exactos, a la organización político/territorial de un Estado que está sin reformar del todo y que, por eso –además de por una política económica que se plantea más desde la ideología que desde la práctica– aparenta por lo menos serias dificultades para disponer de recursos que garanticen si propia continuidad. Y que, para empeorar aún más el escenario, se lleva a cabo de forma desigual, primando a los que respaldan al Gobierno y restando al resto lo que le corresponde. Es cierto que, como advirtió el refrán, “de donde no hay no se puede sacar”, pero las soluciones no pasan por buscar donde ya escasea, sino por racionalizar eso que se llama “el gasto público”, del que todo el mundo habla y que los gobernantes y/o aspirantes a serlo juran embridar, pero ninguno lo hace. Acaso por miedo a perder votos, ya que la eficacia en la gestión en situaciones como las de ahora es impopular, pero la seriedad se impone siempre, aunque de cuando en vez se retrase, a la simpleza de echar mano a la chequera –pública– para cuidar la apariencia de una política “social” que consiste no en dinamizar el trabajo, sino sustituirlo por teóricas ayudas que después se cobran en impuestos. De ahí la conveniencia, hablando del ahorro, de traer a colación los resultados de una en cuesta de la que FARO daba noticia hace muy poco, en la que en proporción muy elevada –un 83%– los consultados sobre las fusiones municipales se pronunciaba a favor. Seguramente porque la existencia de miles de ayuntamientos en España –más de trescientos solo en Galicia–, parte de ellos inviables y/o prácticamente sin habitantes, es absurda. Una antigua cuestión que levanta polémica sin que nadie ose plantearla en serio, pero que, si se llevase a cabo en general –solo las hubo muy escasas–, supondría una importante reducción del gasto público. O sea, ahorro propiamente dicho. (Y si se añade la supresión de las diputaciones, que con el recorte municipal tendrían aún menos sentido, permitiría enfocar a medio plazo cuando menos un futuro que, tal como están ahora deuda y déficit públicos, “pinta fatal”. Y aunque es cierto que con lo dicho probablemente no bastaría y resultaría necesario recortar en otras facetas. Sin ir más lejos en la estructura política y seudo/política que tanto abunda aquí, lo que supondría agrios debates. Pero todo cuanto vale la pena mantener y desarrollar cuesta sacrificios, y la democracia es un valor absoluto que puede funcionar, y debe, con menos boato y más austeridad. Lo que no resta libertad a la gente, sino que la haría menos susceptible.)