Políticas públicas e salarios dignos

Atopámonos nunha situación económica e social extrema na que se está a aproveitar a guerra na Ucraína para xustificar os altos prezos da electricidade, dos combustíbeis e de moitos bens de consumo básicos que xa arrastrabamos dende antes. Como pode un Goberno de esquerda destinar máis diñeiro público para armamento (o 2% do PIB) que para acabar cos efectos devastadores que a carestía da vida está a causar nas maiorías sociais?

Son urxentes medidas extraordinarias de intervención pública, de cambios profundos nas políticas económicas e fiscais, que non vemos incluídas no chamado Plan de Resposta Económica á Guerra aprobado polo Goberno español.

O pacto de rendas e as negociacións do acordo estatal de negociación colectiva volven demostrar que o “diálogo social” non é a solución para a clase traballadora. A moderación salarial impide a recuperación do poder adquisitivo e imposibilita poder vivir dignamente. Estamos ante unha nova ameaza aos nosos dereitos e condicións laborais e salariais, que se suma ás anteriores (reforma laboral, reforma das pensións, etc).

As formas e os contidos que se coñecen destas escuras negociacións son un novo exemplo da agresiva centralización das relacións laborais en Madrid e da renuncia dalgúns sindicatos á mobilización, contribuíndo co seu “sindicalismo de salón” á consolidación dos baixos salarios e da pobreza laboral mentres o capital aumenta os seus beneficios á costa do empobrecemento xeneralizado das maiorías sociais.

Está en xogo o dereito a negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, a poder decidir nós de forma directa e democrática as condicións de traballo e os salarios.

Neste contexto, o Goberno galego está máis preocupado pola sucesión de Feixó que en dar resposta a esta gravísima situación, cunha absoluta inacción e coa ausencia de medidas ante a agonía de moitos sectores e actividades económicas e produtivas. Nun país cunha imparábel emigración, con menos poboación activa e máis avellentada.

Na CIG vimos reclamando medidas urxentes para frear os altos prezos e afrontar a crise. Destacan, entre outras, as dirixidas a reducir o custe dos combustíbeis e a factura de electricidade, con intervención pública no sector eléctrico, implantando unha tarifa eléctrica galega; pero tamén medidas para garantir o poder adquisitivo dos salarios e rematar coa fenda salarial de xénero; para defender a industria, os sectores produtivos e o emprego, e tamén os nosos dereitos ante a aplicación abusiva dos novos ERTE, etc.

Fagamos do 1º de Maio unha data de reivindicación, intensifiquemos a mobilización todos os días, loitemos polo noso dereito a vivir e traballar dignamente na Nosa Terra.

*Secretario xeral da CIG