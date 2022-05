Plan vital vs plan de contingencia

Siempre hablamos del concepto denominado plan vital para expresar la necesidad de establecer un sendero atractivo y coherente con nuestras inquietudes y necesidades a partir del momento de la jubilación administrativa que se produce en el momento del cese de la relación laboral fija y continuada.

La etapa post-jubilar puede ser todo lo interesante que nos planteemos pero eso sólo se consigue con determinación. Esperar a ver que pasa no suele dar buenos resultados y es fácil enfrentarse a temas que ni siquiera habíamos pensado como la de convertirnos en transparentes para la sociedad, una vida monótona sin objetivos, la interacción limitada a un estatus etario y, lo más terrible, la soledad no deseada.

Desde la administración se desarrollan proyectos encaminados a paliar de algún modo estos posibles estados pero generalmente se llevan a cabo desde una homogeneización del colectivo mayor por lo que, si bien hay individuos que están encantados de andar de aquí para allá saltando de un viaje a otro del IMSERSO, otros necesitan opciones diferentes que no aparecen siquiera esbozadas en los planes estratégicos de ninguna administración. En este contexto y dada la heterogeneidad del colectivo mayor, hay una importante cantidad de personas que no encuentra facilidad para desarrollar una vida consecuente con sus aspiraciones en la etapa post-jubilar porque las opciones que se les presentan, aunque la mayoría de las veces fueron referentes para generaciones anteriores, están anticuadas o no coinciden con sus expectativas y necesidades. Además se sitúan en un estatus de prohibición constante siempre que se desee iniciar cualquier acción que pueda generar algún tipo de actividad económica, aunque ésta sea de tipo artístico, lúdico-festiva o vivencial.

Pero si realmente es complicado para los individuos articular ese plan vital durante la etapa activa de la jubilación estando en plenas facultades tanto físicas como psíquicas, es decir en ese tramo que circula entre la jubilación y la dependencia, cuando se inicia esa última fase de la vida, la cosa se complica en mayor medida y suele ser un momento difícil para el que es necesario disponer al menos de una mínima estrategia sobre cómo, dónde, con quién y de qué manera deseamos hacer ese tránsito. Ya sé que es duro pensar en esto. También se puede optar por la estrategia de la avestruz y meter la cabeza bajo el ala como si el tema no fuera con nosotros, pero sin un mínimo plan de contingencia realista adaptado a las necesidades y anhelos de cada individuo para ese momento, lo único que se consigue es trasladar el problema a los que nos rodean que, a pesar de su generosidad, vivirán nuestro agotamiento vital de forma traumática, con una sensación de impotencia y culpabilidad por la improvisación al no saber qué hacer en cada momento.

Porque no existe un tutorial para aprender a envejecer que funcione de forma homogénea y fidedigna para todos los seres humanos, cada persona simplemente por generosidad debería encargarse facilitar, tanto para él como para los que le rodean, una especie de plan de contingencia sobre cuál es su opción para ese tránsito por el que todos tarde o temprano vamos a pasar para que allegados y amigos, dentro de la gravedad e impotencia de cada momento, puedan actuar serenos al conocer de primera mano la voluntad de esa persona.

Pero todo esto de lo que venimos hablando no sirve de nada si las opciones habitacionales, de cuidados etc., se establecen de forma homogénea, ya que cada persona es un mundo y, lo que para una es bondad, para otra puede ser un suplicio. Así, es necesario repensar los modelos existentes y articular opciones con sensibilidad heterogénea para que en el futuro las personas puedan diseñar de forma personalizada su plan de contingencia dentro de unos parámetros de dignidad adecuados a la complejidad de cada situación.

