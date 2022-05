La inflación nos ha hecho más pobres como país. Y nos tocar repartir este empobrecimiento entre todos. Para ello, es necesario pactar a escala estatal cifras de referencia para la actualización de salarios, pensiones, alquileres y márgenes empresariales. No es razonable que se pretenda que las pensiones aumenten tanto como el IPC en 2022; o que se mantengan cláusulas en convenio laboral de inflación más dos puntos. Por supuesto que a todos nos gustaría que se nos resarciesen por la subida de precios. Pero eso no es posible, so riesgo de general una espiral inflacionista que nos perjudique a todos.

Necesitamos que los agentes sociales y que el Gobierno y el PP alcancen acuerdos a tres años vista que permitan reconducir la situación. Tendría sentido que se gravitase sobre una subida anual media en el entorno del 3%, como han sugerido los sindicatos. Pero no tiene sentido pretenden recuperar el poder adquisitivo en 2022 pase lo que pase. Todos deberíamos dar por perdido lo de este año y confiar en que la tasa de inflación a partir de 2023 se sitúe por debajo del 2% y que eso permita compensar una parte del poder adquisitivo perdido. El gobernador del Baco de España ha sugerido que para las pensiones más bajas la actualización sea más elevada y tomar como referencia la inflación subyacente que la general. Estoy muy de acuerdo. Pero estas son cuestiones que, como país, debemos pactar y asumir colectivamente. Aunque el diálogo social goza de buena salud gracias al esfuerzo cooperativo de sindicatos y organizaciones empresariales, nuestro sistema político lleva años paralizado. Por eso, tenemos que reclamarle al nuevo PP que haga un esfuerzo para encontrar puntos de acuerdo con el Gobierno. Y a la coalición en La Moncloa que escuche y ceda a una parte de las reivindicaciones del principal partido de la oposición. No trato de abogar por una gran coalición. Lo que pido es que unos y otros asuman la fraccionada aritmética parlamentaria actual, que no olviden que una parte de los partidos que están hoy en el Congreso de los Diputados tiene un interés secundario en los problemas de España en su conjunto, y que recuerden que el sistema político existe y es necesario para resolver problemas mediante el diálogo, la negociación y el pacto. *Director de GEN (Universidade de Vigo)