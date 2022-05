No conozco a nadie que lea los programas políticos; incluso los que los hacen son conscientes de que no están pensados para ser leídos, y no parece preocuparles mucho. La verdad es que los ciudadanos necesitamos cada vez menos datos programáticos para tomar nuestras decisiones políticas porque cada vez contamos con más datos alternativos y de naturaleza alternativa para sostenerlas.

Y eso no quiere decir que nos interese menos la política; quiere decir que nos interesan menos algunos aspectos tradicionales de la política y han cobrado relevancia otros que hace unos años tenían menos importancia. El programa político ha sido tradicionalmente el documento que garantizaba el compromiso de los partidos con los ciudadanos. Cumplir el programa legitimaba la acción de los políticos creíbles, en los que se podía tener confianza, porque no engañaba a los ciudadanos. Hoy los programas cuentan menos y los líderes más; es la personalización de la política, ese giro que comenzó en los 70 y que cada vez se hace más intenso. Nuestra relación de confianza con los líderes ya no se construye por vinculación con las promesas expresadas a través del programa cada cuatro años, sino por proximidad a la posición expresada diariamente. Y los líderes tienen que generar los espacios en los que transmitir las condiciones de producción de la confianza. Hace ya años que el marketing político y la comunicación política se han orientado al liderazgo; a que sea a través del vínculo líder-seguidor dónde se asienten las razones de la decisión de voto, y por eso los líderes se han convertido en el propio producto de la política. Los líderes entraron en nuestras casas a través de los medios, y después fueron los mismos medios los que les han servido para dejar entrar a los ciudadanos en sus casas y en sus vidas, conocer sus familias, sus hábitos; mostrarnos al ser humano antes que al político, hacerlos navegar en los océanos de la empatía, porque es ahí donde se construye la confianza en el otro antes que en las políticas que practica. Y para eso la política y los políticos necesitan de nuevos escenarios, de nuevas escenografías desde las que mostrarnos actitudes y afectos que no pueden ser expresados hablando de programas. Porque además los ciudadanos estamos dispuestos a ver a los políticos de otra forma si los vemos desde otros formatos; y nos genera más empatía el político en un programa de entretenimiento que en un informativo. No es sólo un espacio más propicio para las emociones, porque no creo que se trate de una lucha entre lo racional y lo emocional. En política, como en casi todo, razón y emoción caminan juntas. Se trata de la arquitectura cognitiva y emocional que generan los espacios de entretenimiento para la expresión de la política; los ciudadanos estamos predispuestos a percibir un relato más positivo y a cuestionar menos lo que se nos propone. No creo que la política haya dejado de ser seria por esto; pero sí creo que el abuso de estos formatos los reduce al show y desdibuja muchas veces la política, todo depende de la articulación de los mensajes que se propongan desde cada formato. Y aunque Feijóo no ha sido un asiduo de estos formatos, ahora tendrá que incorporarlos a su repertorio. Pero eso también le va a bajar del pedestal en el que estaba en Galicia. Veremos.