La ría de Marín (III)

Un hecho político, que quizás no hayamos valorado debidamente, ha venido a favorecer la viciosa denominación de nuestra ría. Nos referimos al ya relatado de la transformación del Distrito Marítimo de Marín por la de Comandancia de Marina, pero poniéndole el nombre de la capital. Y casualmente fue un ilustre pontevedrés, Eduardo Cobián Roffignac, quien, por O.M. del 2 de noviembre de 1903, así lo asigna. Y esta categoría de Comandancia, tal como dice el preámbulo de la O.M., se realiza “en atención al desarrollo mercantil del puerto del Marín y al incremento industrial que experimenta la pesca en la ría”, y en la parte dispositiva de la orden de creación, continúa: “Se crea una Comandancia de Marina de 2º clase, que se llamará de Pontevedra y tendrá su capital en Marín”. ¿Qué altas razones, o secretas conveniencias, si la hubo, pudieron haber influido, para que, tratándose de un organismo marítimo, con función adscrita al puerto de Marín, tomase en cambio, el nombre de la capital de la provincia?

El texto acentúa claramente, sin dejar a dudas que “tendrá su capital en Marín”, es decir, será Marín el puerto residencia de la autoridad jurisdiccional y de sus funciones peculiares, como no podrían haber sido de otra manera, pues ¿qué cometido tendría una Comandancia de Marina, donde no hay mar?, ¿qué hacer si no tiene un puerto?, ¿cómo podría velar por el “buen amarradero de las embarcaciones”, o “cuidar del orden de carga y descarga de los buques?”, o “disponer debidamente sus maniobras” y “garantizar la policía general de seguridad marítima”, funciones propias del Comandante de Marina como capital del puerto.

La nueva Comandancia de Marín se forma con los Distritos de Marín y Sanxenxo, incluyendo también el de Bueu, quedando por tanto dentro de su jurisdicción, el litoral comprendido desde Punta Fagilda hasta Punta Couso, con las islas Ons y Onza, y la ría de Aldán. Es decir, toda la ría bajo la Autoridad marítima de Marín. Se señaló, así mismo, la plantilla del personal necesario para atender los servicios, tanto de Marín, como de las Ayudantías de los Distritos. Igualmente se aprobó su distintivo: “Rectangular y dividida diagonalmente en cuatro triángulos, de los cuales dos, el superior e inferior, serían de color azul, y los otros dos blancos”.

La respuesta a tan embarazosa y esperpéntica decisión de su denominación, la dieron siempre, de una manera espontánea y natural los pescadores, marinos y navegantes, así de la ría como del resto del litoral gallego, y en general, todos los hombres de mar nacionales y extranjeros, que llamaron normalmente Comandancia y ría de Marín. Y así mismo los barcos pesqueros de toda la ría, llevaban en sus amuras el folio con el nombre de Marín, hecho que demuestra fehacientemente, lo desafortunado de su denominación, porque a pesar de su imposición, no tuvo trascendencia real ni reflejo en la realidad de la vida marinera.