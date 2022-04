Está visto que, sea por razones propias o por maldiciones ajenas, en el PP –en este caso el de Galicia– resulta casi imposible que no surjan las ambiciones personales. Algunas legítimas, pero mal disimuladas, lo que las hace inoportunas, y otras con la pretensión de hacer individuales unos méritos que, cuando lo son, hay que apuntarlos a la marca antes que a la persona y, cuando no, solo crean conflictos donde los más prudentes cuidan de que no los haya. En estos días, acaso como anticipo de lo que puede pasar en un futuro más o menos inmediato, aparecen declaraciones que no solo resultan inapropiadas –pues chocan con una especie de silencio oficial “para guardar las formas”– sino arriesgadas.

(Y es que, aún de forma implícita, exponen condiciones al futuro responsable de la Xunta y del partido. Condiciones que, si se analizan desde la malevolencia, podrían incluso contener advertencias acerca de problemas caso de no ser atendidas. Y no sobre cualquier asunto de matiz, sino con palabras mayores: la supuesta “necesidad” de que “las provincias” estén satisfechas con su presencia en los órganos del partido, además –se supone– de en el Ejecutivo. Son cosas que pueden pensarse, e incluso buscarse, pero que no conviene expresarlas en público porque inducen a pensar en “tutelas” y/o “controles” que no proceden en el primer caso y que en el segundo ya están previstos en la Constitución.) Lo peor de cuanto queda dicho no es tanto el contenido específico de las declaraciones cuanto su apariencia –que en casi todo es la madre de la ciencia– y en política más aún. De forma especial en los momentos de transición: hablar de cómo y con qué va satisfacerse a la militancia es innecesario, porque ya está en los programas y sugerir enfado es como mentar la “bicha”. El historial del PP de Galicia es tan rico en choques entre corrientes y perfiles que –aún reducido en la “era Feijóo” a algunas charlas privadas con algún eco mediático posterior– cualquier signo de que podrían reproducirse causa efecto en la opinión pública y por tanto no es bueno para un gobierno. Quien lo dude, que pregunte al PSOE. En esta transición ya hubo indicios de una especie de resurrección de las baronías, negada sin embargo por los propios supuestos protagonistas. Primero fue el señor Baltar (junior), presidente del PP de Ourense, quien pareció condicionar su apoyo a don Alfonso Rueda a un congreso, y de inmediato su homólogo coruñés le secundó. Ahora, el titular herculino insiste en plantear la satisfacción de las provincias con su grado de representación en los órganos partidarios primero y en la Xunta también “aunque de eso ya se hablará”. Puede que todo ello en cierto modo suene “adecuado”, pero no es inteligente. Y ya va siendo hora de que en la política se prime la inteligencia antes que cualquier otra virtud.