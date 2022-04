Tú a Santander y yo a Vigo

Otra vez asistimos en nuestra ciudad a la ya habitual ceremonia de rasgadura de vestiduras por, otra más, una decisión tomada por el Gobierno de España que no tiene coherencia con la realidad de Vigo. Esta vez nos pegamos por un despacho con un coordinador dentro y suenan tambores de apocalipsis entorno a la decisión de ponerlo en Santander y no en Vigo. La realidad es que, en pesca al menos, Galicia en Madrid molesta y flaco favor le hacen al señor alcalde ignorándole a él y a la ciudad que gobierna. Pero seamos serios, esto no es de la importancia que parece tener viendo el espacio y energía dedicados a una decisión que es igual de fácil revertir, ahora o en el futuro, y que muy seguramente lo será.

No nos engañemos, hay un problema muy grande con el Instituto Español de Oceanografía y es un problema que sí amenaza a Vigo como sede de la mayor flota pesquera del continente. El problema no es dónde estará el coordinador de una de sus áreas, sino que éstas se caen a pedazos. Sueldos y condiciones precarias para investigadores y científicos de reputación internacional con más de 20 años de dedicación. Material lejos de lo puntero, sedes de laboratorios y centros de investigación decrépitos y sin inversiones para mantenerlos actuales. La puesta de todo el IEO al servicio de una estúpida e irracional burocracia interna que prima sobre todo y parece inmutable; tan estúpida que lleva a la imposibilidad de poder presentarse a numerosos proyectos internacionales por inflexible. Estos, y no dónde estará el coordinador científico de área, son los problemas que realmente acucian a una institución que es un orgullo patrio, pero como tantos, muy venido a menos. Estos problemas no son de ahora, sino de lustros, y Galicia sí los ha reclamado una y otra vez, incluso pidiendo la transferencia de los centros. Al señor alcalde en esto tampoco le han hecho caso. Lo que Galicia necesita en Vigo es que la ETEA se desarrolle en un verdadero Campus del Mar, aprovechando la ocasión para dotar a todos los organismos de modernas instalaciones que permitan integrar sus esfuerzos y además los de la flota de buques oceanográficos y de investigación que aquí tienen base. Más importante aún será dotarlos del personal necesario para ser referente mundial en Gestión Pesquera, y esto quiere decir con condiciones dignas, con sueldos decentes y atendiendo al relevo generacional que aquí también falla. También ser ambiciosos en la promoción de lo que se investigue, y eso quiere decir organizar publicaciones y congresos de referencia en nuestra ciudad. Seamos ambiciosamente realistas, aspiremos a lo que realmente importa, pidamos laboratorios, científicos con salarios y condiciones dignas, medios investigadores, dedicación a la Gestión Pesquera y desde luego todo integrado en un verdadero centro de referencia europea y mundial que sean faro para la pesca responsable mundial. Eso es lo que toca y para ello es necesario en esta ocasión que el alcalde apoye a la Xunta, que pronto ya tocará al revés. Eso es hacer ciudad y eso es lo que el Vigo pesquero necesita. Y el despacho, que se lo queden. Aquí lo que queremos es trabajar. *Miembro del Consejo Rector de ARVI