Quizás uno de los efectos más relevantes de la pandemia ha sido como ha afectado a la asistencia sanitaria primaria impulsando cambios sustantivos que si bien estaban ya en marcha hace tiempo ahora se ha podido ver directamente sobre el terreno sus efectos. La atención directamente personal se ha cuestionado por razones de protección de los profesionales implicados y también por el resto de los ciudadanos que no hemos podido coincidir en los lugares de atención para paliar los efectos de la dispersión del virus y por tanto la atención directa va siendo sustituida por otros procedimientos.

En general la atención sanitaria experimentará profundos cambios y no solamente en países con una fuerte presencia de la sanidad pública, como es el caso de España, sino también en países donde la asistencia sanitaria es fundamentalmente de carácter privado, siendo las tendencias muy similares en cuanto al alcance, dado que los servicios se centran en el paciente como eje central de la atención, con un enfoque virtual en el desarrollo de los procesos de la atención, cada vez más basado en la presencia del usuario en su casa y un fuerte impulso del análisis de datos.

La atención virtual de la salud es un hecho imparable, que ha avanzado al igual que otros comportamientos socio económicos, con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La extensión de los dispositivos móviles inteligentes permite acceder al usuario al conocimiento de una forma muy eficiente que facilita el uso de los datos y el acceso al diagnóstico. Es evidente además el ahorro económico cuando es posible mezclar la atención virtual, con atención innovadora de carácter hospitalario en casa, con monitorización y seguimiento remoto de pacientes. Estos enfoques no son privativos de la sanidad privada, sino que serán herramientas muy útiles en la universalización de la sanidad.

La prestación de servicios ambulatoria no excluye la atención virtual, ambas son muy complementarias ya que, en los procesos de evaluación médica, pruebas de todo tipo, diagnosis y tratamiento son perfectamente combinables y compatibles, aumentando la eficacia y también la eficiencia que es un valor en alza dado los altos costes que la medicina tecnológica avanzada exige. Usaremos dispositivos portátiles médicos, habrá monitoreo remoto, autoservicio, tecnologías robóticas y un largo etc. Sin combinación de tecnología y métodos, probablemente la medicina de alta calidad no estará disponible, para la población en general.

