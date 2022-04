Así pues, despejada ya otra incógnita acerca del inmediato futuro –la fecha del congreso en el que el PP de Galicia elegirá nuevo presidente– y visto el modo en que se llega a esa cita, quizá no estorben algunas reflexiones. Realizadas, como siempre, desde un punto de vista personal, pero a partir de los datos que, quizá sin querer, proporcionan los protagonistas. Y, también, por el aparente cuando menos retorno a las “baronías”, un sistema para la gobernanza interna casi desaparecido desde que llegó a su cúspide el señor Núñez Feijóo, pero que en la época de don Manuel Fraga Iribarne se aceptó como “indiscutible”.

(No es exagerado, aunque haya quien lo crea. En los años noventa los populares eran una especie de confederación de partidos provinciales, algo que niega el aún presidente de la Xunta. Eso sí, aquello se articulaba en torno a un eje, “el patrón”, que mandaba mucho, pero a veces menos de lo que parecía. Y hubo motines para demostrarlo, varios originados en las provincias de Ourense y Pontevedra, aunque en ninguno llegó la sangre al río. Hasta el último, en reunión de la Xunta, al discutirse el papel que el PP gallego debía tomar con respecto al problema del Prestige, al gobierno de Aznar y la reacción ciudadana Aquel fue el principio del fin político para don José Cuiña).

Es cierto que los barones de entonces, como ya se dijo en alguna ocasión, eran de peso: Cacharro en Lugo, Romay en A Coruña, Cuiña en Pontevedra y Baltar (padre) en Ourense. A todos ellos superó desde el primer momento en influencia global e incluso provincial Feijóo, con notable habilidad y la ayuda del dirigente herculino, aunque en la demarcación ourensana no le salió bien un intento inicial de cambiar las cosas allí y, por ello, hubo de ajustarse al statu quo. Hasta ahora mismo: no son pocos los que creen que “el otro” Baltar, el actual responsable del PP y la diputación provincial, es coautor de la estrategia que por ahora está siguiendo el Partido Popular en Galicia.

Dicho de otro modo, se trata de una suerte de retorno “blando” a las baronías. Cuando, después de entrevistarse con el presidente Feijóo, Manuel Baltar dijo que apoyaría al señor Rueda Valenzuela, lo matizó de inmediato con una frase que pareció condicional refiriéndose a la necesidad de un congreso. Es decir, un marco en el que, ya con don Alberto Núñez “fuera”, en la cita cuya fecha fijó ayer el comité ejecutivo resucitaba siquiera en parte el poder “baronil”. Con una novedad: el apoyo a la idea previa desde la presidencia coruñesa del señor Calvo, poniendo así fin –aparente– a la tradicional “lejanía entre ambas provincias.

En este escenario, y siempre desde una opinión personal, tendrá que moverse el nuevo presidente Rueda, del que ya se ha dicho que es mucho más de lo que algunos le atribuyen en cuanto a capacidad ejecutiva y política. Sabe que no le faltará, al menos en una primera fase de su mandato, el pleno apoyo de la muy potente estructura del PP en esta tierra, y también el de la dirección nacional, aunque si se consolida el aún aparente retorno al anterior esquema de los “barones” provinciales, habrá de pasar exámenes de reválida con cierta frecuencia, empezando por las elecciones municipales de la primavera que viene. Aunque un excelente estudiante como ha demostrado ser no tiene motivo añadido para la inquietud. Y al país le irá bien que triunfe, no que fracase.