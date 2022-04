El acuapark

El Meollo de la cuestión está en adivinar si Crelpabe, la empresa que construye un gran acuapark en el lugar de Penente (Meis), a un paso de la vía rápida de O Salnés, cumplirá finalmente su anhelado objetivo o si, por el contrario, el proyecto se quedará en el camino, a la vista del parón sufrido durante el último año, circunstancia esta que suscita un negro presagio.

A la promotora del proyecto se le está acabando su credibilidad. Eso es obvio. Crelpabe está generando mucha desconfianza por su trayectoria errática. Una actitud especialmente agudizada de un tiempo a esta parte por su total inactividad, no suficientemente entendible, ni tampoco justificable.

Entre los incumplimientos registrados por la promotora a través de su portavoz formal, Ricardo Collazo, hay que señalar dos inobservancias bastante preocupantes: primero, que la constructora no reanudó en noviembre pasado, tal y como había prometido, las obras que paró unos meses antes por el impacto del covid; y segundo, que precisamente a causa de esa inoperatividad, el parque acuático tampoco va a entrar en funcionamiento el próximo verano, tal y como había anunciado el portavoz de la empresa. “Sí o sí”, dijo rotundo.

La puesta en funcionamiento del acuapark va acumulando retraso tras retraso y, además, ese objetivo va ampliándose más y más en un horizonte cada vez más lejano. Ricardo Collazo ha dicho ahora que no estará listo hasta el verano de 2023, y en cierto modo ha echado la culpa al mal tiempo. Pero el invierno no ha podido ser en su conjunto más seco, ni menos frío.

También ha prometido la empresa el cierre inmediato de toda la instalación a la intemperie, que tanta inquietud genera entre el vecindario por su manifiesta peligrosidad. Y, sobre todo, ha asegurado que Crelpabe volverá al trabajo antes de que acabe mayo, aunque no ha dicho con qué intensidad.

Ante tamaña incertidumbre, tanto el Concello de Meis, como la comunidad de montes de San Vicente de Nogueira, han empezado a curarse en salud para no verse públicamente salpicados por un tornado marino. La viabilidad del acuapark parece que está en el aire.

El covid no solo se ha cobrado muchas vidas humanas a lo largo de esta terrible pandemia. También se ha llevado por delante el virus no pocas empresas y algunos proyectos bien intencionados. Ya veremos si el acuapark de Penente (Meis) no termina siendo el sueño de una noche de verano.