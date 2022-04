Poco a poco, la opción natural de continuidad, como la llamó Nieves Lagares, en la Presidencia de la Xunta de Galicia va tomando forma, siendo aceptada por todos y acompañada de la mayoría. Alfonso Rueda es sin duda, el candidato que los ciudadanos mejor identifican con Feijóo, el que mejor balance orgánico y sistémico tiene en el Partido Popular de Galicia y el que más experiencia atesora en el gobierno gallego; y eso, en estos días, supone mucho valor acumulado para desperdiciarlo en una jugada demasiado arriesgada.

A Feijóo no le gustan los riesgos absurdos. Dicen las malas lenguas, o sea, las bien informadas, que no fue a Madrid la vez anterior porque Rajoy no le garantizó que no hubiera una candidatura alternativa; y Rajoy no se lo garantizó simplemente porque no podía.

No me entiendan mal; cuando cuento esto no estoy diciendo que Feijóo se arrugue ante la competición, ni mucho menos; lo que digo es que está tan acostumbrado a tener todo el partido en función de su liderazgo que no entiende otra opción orgánica que no pase por un acuerdo previo entre las élites orgánicas.

Fue así como gestionó su propia candidatura a la presidencia del PP y es así como aspira a gestionar la de su sucesor en Galicia; y por lo que se ve, lo está haciendo con bastante éxito. Tampoco los barones del PPG reclaman unas primarias abiertas, lo que aspiraban es a una negociación horizontal que permita que todos los espacios orgánicos del partido encuentren su sitio en el nuevo orden.

En el balance unidad/democracia, el PPG se ha decantado claramente por la unidad, por no hacer de la sucesión un espacio de competición entre los militantes del partido sino un modelo de negociación entre las élites; pero seguramente ese modelo hará que aflore un liderazgo más fuerte hacia los ciudadanos; y en este momento, la tarea más importante del PPG es posicionar a Alfonso Rueda, no dentro del partido sino entre los gallegos y las gallegas.

Puede gustarnos más o menos el modelo del PPG, puede ser más o menos democrático, pero lo que nadie puede discutir es que se trata del modelo más efectivo. Y es que no siempre los modelos que generan más democracia interna en las organizaciones producen mejores resultados en la competición democrática.

La tensión entre estos dos sentidos de la democracia ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones desde los tiempos de Michels; las sociedades reclaman democracia interna a los partidos pero luego castigan su expresión de desunión cuando compiten; y es que las dos cosas no caben en el mismo saco.

Lo cierto es que no todos los ciudadanos tenemos las mismas exigencias de democracia interna hacia los partidos; normalmente, los votantes de derechas y los militantes de los partidos de derechas son menos exigentes que los de izquierdas, y eso les permite tener menos crisis de unidad.

En los próximos días la mayoría de los ciudadanos y de los medios de comunicación habrán olvidado las carencias democráticas del proceso y hablarán fundamentalmente de la sucesión ordenada, de un partido que sabe como hacer transiciones, y de la naturalidad con que se nha hecho el recambio. Solo los líderes y los votantes de izquierda hablarán de estas supuestas carencias; pero esos ya no votan al PPG. Solo falta saber si los votantes de centro que el PP necesita para conservar la mayoría absoluta se orientan más por la unidad o por la democracia.

*Miembro del equipo de investigaciones políticas