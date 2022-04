Escribir tiene sus riesgos, el peor es ser malinterpretado. Una cosa es lo que quieres transmitir y otra cosa es lo que quiere entender el que lo lee, sobre todo, si no va dirigido a él y encima le mueve un sentimiento de animosidad. En cualquier caso, es un riesgo calculado que cada cual ha de saber si quiere o no correrlo. Cuando uno escribe, mejor o peor, mucho o poco, está respondiendo a preguntas que se hace a sí mismo; pero ha de tener mucho cuidado con las respuestas porque, aunque no lo pretenda, va a influenciar a alguna que otra persona. El buen escritor es el que logra expresarse con pocas palabras, lo que por supuesto no siempre es posible, aunque es verdad que en la lengua española hay casi una palabra distinta para cada concepto; uno, que solo es simple aficionado, está muy lejos de conseguirlo. Yo quiero hacer mías las palabras dichas por la polaca Wisława Szymborska (1923-2012), Premio Nobel de Literatura en 1996, que afirmó: “Soy una persona anticuada que cree que leer libros es el pasatiempo más hermoso que la humanidad ha creado”. Partiendo de esta práctica y convicción, ya se pueden suponer que muchas de estas reflexiones son mera copia, literales o más o menos modificadas, y otras, eso sí, enteramente personales. De todos modos, es bueno recordar que hay que tener mucho cuidado: si el escritor es habilidoso y tiene cierta experiencia, no se diferencia cuándo dice verdades y mentiras. Advertidos están, ustedes verán si le merece la pena leer las reflexiones de hoy, que versan sobre Estado y Gobierno.

El filósofo, polímata y científico Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) sentenció: “El único estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. No obstante, los ciudadanos a veces dudamos que esto se cumpla en todo tiempo y con rigor. Y es que a la hora de gobernar, también dijo Aristóteles que era mejor un buen gobernante que unas buenas leyes. Sentencia aquella a la que podría sumarse la expresada por el ilustrado francés Juan Jacobo Rousseau (1712-1788): “La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro ni tan pobre como para verse forzado a venderse”. En determinados momentos, ante ciertas arbitrariedades del gobierno de turno, nos queda bien claro que nadie puede creer que la ley es igual para todo el mundo; sería una ingenuidad el pensarlo.

Frente a las desigualdades, no hay mayor interferencia sobre el hambre y su libertad que la del Estado. Si el Estado ha de interferir tiene que haber razones poderosísimas y previamente ha de asegurarse que la acción va a ser positiva. El prototipo de interferencia es cualquier totalitarismo

Resulta innegable que es mejor compartir que competir; pero es algo que olvidan demasiadas veces los que nos representan. Benazir Bhutto (1953-2007), la que fue dos veces primera ministra de Pakistán, reflexionaba en su día: “Me parece que siempre que estoy en el poder, o mi padre estaba en el poder, de alguna manera cosas buenas suceden. La economía está en alza, tenemos buenas lluvias, la gente recoge sus cultivos. Creo que la razón de que esto ocurra es que queremos dar amor y recibir amor”. Aspiraciones nobles y deseables, frente a los que solo buscan el beneficio propio, a través de comisiones inconfesables o, lo que es peor, alientan el odio.

Los políticos saben que lo que dicen se acepta más que por las ideas que contiene, por la forma de expresarlas. De ahí viene aquello de que los modales son el lenguaje de la sabiduría. Y, por si no fuese suficiente, también es verdad que algunos de nuestros gobernantes son tontos y ejercen de tontos. Sobre el particular, dijo León Daudet: “Cualquier gobernante puede hacer tonterías; lo que no se le permite es decirlas”. A los que nacimos en la postguerra española nos daban en nuestra niñez y juventud formación del espíritu nacional; ahora los que mandan quieren darle a nuestros hijos y nietos educación para la ciudadanía y no sé cuántas mandangas más del mismo estilo. Algo que nos hace presentir que quieren sustituir la educación a cargo de los padres por alguna forma de embridamiento. Uno —como observador pasivo sin prácticamente responsabilidades y con plena libertad—, contempla la realidad actual y se sobrecoge con la sensación de que muchas de las enseñanzas y acciones no tienen como finalidad protegernos, sino imponernos determinadas ideología o doctrinas, como si fuesen nuestra última y única esperanza. Para conseguirlo, ciertos personajes, de un signo o de otro, se mueven entre las medias verdades, los silencios y las inexactitudes; en fin, que parecen caminar hacia el oscurantismo. Mario Benedetti (1920-200) nos lo advertía así: “De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: De la derecha cuando es diestra, de la izquierda cuando es siniestra”. Y en su consecución, los que nos gobiernan pretenden embaucarnos con sus mensajes en determinados medios pagados; sin embargo, no creo que su resultado sea óptimo, porque hoy ya es difícil engañar a nadie, la audiencia de la televisión y de otros medios, está tan entrenada, que es muy difícil meterles un timo. Se les nota demasiado que están leyendo el mensaje del Gobierno del momento o que están cortando las verdades de la oposición.

En cualquier caso, ningún pueblo o parte de un pueblo cree en su Gobierno, pero un pueblo sin Gobierno, sea democrático o sea dictadura, es el desastre total. Podemos maldecir a nuestros gobernantes, pero no nos queda otra que seguirlos, mientras no sean sustituidos. Hacen falta muchos años para que un Estado se conforme y tenga el régimen adecuado. En España felizmente lo hemos conseguido, después de muchos años de dictadura, y nadie puede cambiarlo, unilateralmente o por la puerta de atrás, como si fuese un experimento.

Estamos ante un muy mal momento, una gran crisis desencadenada, entre otras muchas causas, por la pandemia y la guerra, en la que un poder fuerte en el Gobierno es deseable, siempre y cuando ese poder sea democrático y constructivo, mas nunca autocrático, destructor ni excluyente. Y con una exigencia prioritaria: el respeto a la vida y a la libertad de cada uno. Si el Gobierno no sirve, no basta con desear que se vayan, hay que hacer todo lo posible por desalojar a los que mandan, sin escarnio y con orden, siguiendo las normas democráticas establecidas. Es obligado y conveniente que aceptemos la elección de la mayoría; sin embargo, no olvidemos lo que sabiamente dijo el dramaturgo noruego Henrik Johan Ibsen (1828-1906): “La mayoría nunca tiene razón”. Se afirma con todo fundamento que en cada generación son los escritores los que han transformado el destino de su país. Nos sorprende que los políticos no se apoyen más en los pensadores y sus escritos.

Aun así, son muchos los riesgos, movidos por la incompetencia y prepotencia de los gobernantes. Ya en el siglo XIX el escritor y moralista suizo Henry Frédéric Amiel (1821-1881) establecía: “No niego los derechos de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo”.

De todos modos, aunque con mucha tristeza, uno ha de hacer suyo aquello enunciado por el personaje fantástico de la novela de Big Fish, Edward Bloom: “Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar y hay momentos en los que debe aceptar lo impuesto, su destino, cuando que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo”. O si lo queréis en palabras del autor estadounidense Leo Buscaglia (1924-1998): “Aprenda a doblarse, es mejor que quebrarse”. En fin, que si uno no puede imponer sus propios términos, desolado, no le queda otra que seguir los establecidos.

Lo que no podemos tolerar es ninguna forma de totalitarismo. Los totalitarios quieren que olvidemos que la vida, la libertad y la propiedad ya estaban ahí antes de las leyes y que estas surgieron precisamente porque las necesitaban. Algunos tienen la tentación de darle la vuelta, dictar leyes nuevas para suprimir libertad, vida y propiedad. Ante tales pretensiones hemos de estar atentos. Uno, ante los “nuevos” grandes reformadores no puede por menos que preguntarse: ¿si estos desgobernadores quieren reformarlo todo por qué no comienzan por reformarse ellos? En los momentos en que son evidentes los desaciertos de los que nos gobiernan, hemos de agradecer y mucho a los que se esfuerzan, sin desaliento y día a día, desde nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas para compensar las carencias y buscar y administrar los recursos de la mejor manera posible. El escritor y filósofo ruso Nicolái Berdiáyev (1874-1948), que sufrió el autoritarismo del zar y el comunismo y a ambos se opuso, proclamó: “El mayor error del marxismo y el más inhumano consiste en no ver al hombre más allá de la clase y en ver, en cambio, a la clase más allá del hombre; en reducir a éste hasta su célula más ínfima, hasta su más recóndita experiencia espiritual, a una función subordinada a la clase, y, en cambio, someter y ordenar su contemplación y su creación”. Es sabido que los totalitarismos buscan que pensemos poco por nuestra cuenta y que actuemos según ellos piensan. Y encima, no hace falta ser muy agudo para darse cuenta de que la capacidad de pensar de los nuevos totalitarios es bastante reducida.

Y si los que me leen son católicos, para ellos —y acaso para los que no lo son—, el papa emérito Benedicto XVI escribió: “En la concepción relativista, dialogar significa colocar la propia fe al mismo nivel que las convicciones de los otros, sin reconocerle por principio más verdad que la que se atribuye a la opinión de los demás […]. Una confusa ideología de la libertad conduce a un dogmatismo que cada vez se revela más hostil contra la libertad […]. Lo que realmente puede ofender a los miembros de otras religiones no es la mención de Dios, sino más bien el intento de construir la comunidad humana prescindiendo de Dios”.