Una ofensa y una represalia de Sánchez con Galicia

No puedo dar crédito al disparate que ha propiciado este desgraciado gobierno del PSOE decidiendo trasladar la sede central del venerable Instituto de Oceanografía a Cantabria y Murcia. Constituye un intento absurdo de negar a Galicia su primacía, no ya en el sector pesquero español, sino en el sector pesquero de la Unión Europea. ¿Pero qué le pasa al PSOE con Galicia? La sede del IEO tendría que estar en Galicia y parece lo más lógico que se hiciera en Vigo, donde el Campus del Mar ofrece no solo excelentes posibilidades de instalación para ahora y para el futuro, sino que cuenta además con un puerto que, con la consiguiente inversión, puede albergar a muchos de los buques oceanográficos. La decisión de este gobierno que padecemos es absurda; tan absurdo como ubicar un centro de investigación de mariscos en el desierto de los Monegros, como instalar un centro de investigación de cítricos en los Picos de Europa o un centro de repoblación de las poblaciones de oso pardo en la isla de Alborán (En las Chafarinas no porque luego Sánchez se la regalaría a Marruecos).

Yo tengo desde hace ya mucho tiempo la convicción de que el PSOE penalizará a Galicia hasta que los gallegos aprendan a votar bien, o sea al PSOE. Galicia ha sufrido en su día una reestructuración del sector naval que lanzó al desempleo y a la diáspora a miles de ferrolanos e impidió la gran construcción naval en Galicia durante muchos años. En aquél entonces se le echó la culpa a la Unión Europea ,pero la verdad que el esfuerzo principal recayó sobre Galicia, pero podría haberse repartido mucho mejor el esfuerzo. Estoy convencido de que el PSOE lo hizo así porque estaba convencido de que los gallegos votábamos mal y necesitábamos una lección. Lo que digo no es ninguna tontería, porque esta actitud hostil del PSOE hacia Galicia ha sido constante y baste recordar aquella infausta ministra socialista que manifestaba su hartazgo con aquél Plan Galicia de Mierda (y lo transcribo tal cual) un plan que entre otras cosas contemplaba un AVE transcantábrico. La tomadura de pelo con el AVE ha sido constante y llena de excusas lo mismo que la salida sur de Vigo. Y el PSdG callado, y cuando hable se limitará a decir que la culpa es de Feijóo, y dentro de unos días será culpa de Rueda. De los silencios ominosos del PSdG soy testigo porque, por ejemplo, sé lo que piensan sobre la decisión de Sánchez y solo de Sánchez de cambiar de política en torno al Sahara Occidental: son totalmente opuestos, pero no dicen ni mú y si dicen algo la culpa será de Feijóo y de Rueda. Creo que en breve tienen previsto culparles de la extinción de los dinosaurios.

Esta decisión de no hacer de Vigo el centro del Instituto Español de Oceanografía, además de un ultraje a Galicia al no reconocerle un liderazgo en la pesca, es una auténtica insensatez, cuando la pesca gallega y española ha de hacer frente a una estúpida política ultraverde que pretende prohibir el arrastre, llenar fondos marinos de absurdas áreas marinas protegidas (ya volveremos sobre esto) por su extensión y mala localización y todo ello con el voto entusiasta de los europarlamentarios del PSOE en el Parlamento Europeo. Cantabria tiene pesca, ¡claro! Pero no es comparable ni de lejos con la gallega. ¿Cuántos empresarios cántabros han invertido en empresas mixtas en Namibia, en Argentina, en Senegal, en Malvinas y un largo etcétera? ¿Cuánta es la participación de Cantabria en los caladeros de Gran Sol? ¿Cuál es la aportación de Cantabria en la producción total de los caladeros nacionales en comparación de Galicia? ¿Qué región española es la productora principal de marisco y acuicultura?¡Pero si hasta un ciego puede ver estas cosas! Por lo tanto, esta decisión solo puede estar cargada de mala fe y el deseo de castigar a una Galicia que no vota al PSOE y da excelentes líderes al PP. Perdonen la franqueza del lenguaje, pero esta decisión es una “gilipollez esférica” es decir que la mires desde donde la mires es una gilipollez (palabra que está en la RAE no como el partenariado de Albares).

Ya verán como saldrán socialistas vigueses diciendo que hay que comprender y que la culpa es del PP. Pues que siga así el PSdG y verá cómo se lo come por las piernas otro partido que ellos mismos han alimentado con su política de cordones sanitarios y del No es No al entendimiento con el PP. ¿Quo usque tandem abutere, Sánchez, patientia gallaicorum? ¡¡Parlamentarios gallegos de todos los parlamentos, llenen de interpelaciones, mociones, proposiciones de ley y no de ley y otras acciones parlamentarias a estos ministros que no saben ni quieren saber lo que Galicia representa en la vida marítima española!!

*Exconselleiro de Pesca