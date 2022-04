La imprenta de Peón, de lo manual a lo digital

Cuando acometió el tránsito obligado de la primera a la segunda generación en plena Guerra Civil, la imprenta de Peón consiguió el mejor cliente posible en un tiempo muy convulso: toda la papelería y folletería derivada de un estado intervencionista hasta decir basta, por obra y gracia del Gobierno Civil.

A principios de 1937, Peón no solo pasó a imprimir, sino también a vender directamente en su local de la plaza del Teucro las declaraciones de tenencias que fabricantes, almacenistas, cosecheros y un largo etcétera, tenían que presentar mensualmente ante el Ayuntamiento de la capital. Es decir, el modelo oficial de una declaración jurada con las existencias vendidas, así como las mercancías depositadas.

Finalizada la contienda fratricida, la burocracia del papeleo no hizo más que crecer y multiplicarse, puesto que amplió su radio de acción sobre toda clase de bienes, comestibles y no comestibles.

La autarquía resultó implacable, a la vez que asfixiante, y la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes resultó su principal brazo ejecutor a pequeña escala. A su vez, Peón incrementó su trabajo anterior con la cartelería de campañas de venta de productos, sin olvidar las tarjetas de mil y un suministros de primera necesidad. La veterana Minerva no tuvo descanso.

Igualmente, la imprenta se encargó de confeccionar y vender la odiosa cartilla de racionamiento, sin la cual no podían comprarse los productos de primera necesidad como el pan, el aceite, la leche, etc. Así surgió el mercado negro del estraperlo; pero esa fue una historia negra que no viene al caso.

Aquella actividad incesante prevaleció durante la década de 1940, cuando todo se hacía manualmente en la imprenta, con Olegario al frente, que mantuvo el nombre de C. Peón como referente comercial y ya nunca se cambió. La imprenta llegó a contar con una veintena de operarios, según recordaba Tino Peón. Él también comenzó en el oficio cuando todavía era un adolescente, junto a su hermano Olegario. Su destino estaba escrito.

A la revista Spes, añadió la tirada de algunos números de Sonata Gallega, la prestigiosa revista de Ramón Peña, con Álvarez Negreira como redactor jefe. Por aquel entonces, la técnica del linóleo hizo furor, y la imprenta de Peón impulsó su aprendizaje e incluso en 1946 tiró “La linoleografía en Galicia”, un libro de cabecera de aquellos artistas en ciernes.

Con la llegada de una nueva década, aquellos impresos oficiales pasaron a mejor vida. Como si tratara de dar la bienvenida a otra época, Peón imprimió el programa “Ferias y Fiestas de la Divina Peregrina de 1950”, Por supuesto que no fue la primera, ni tampoco la última programación festiva que salió de allí.

Poco después, despachó como si tal cosa en 1953 tres obras dispares, pero muy significadas, dos en gallego y una en castellano. “O sentimento da Xustiza na Literatura Galega”, discurso pronunciado por Sebastián Martínez Risco en la Real Academia Galega. La primera edición de “Os vellos no deben namorarse”, de Alfonso Castelao, por encargo de la editorial Galaxia. Y “A rapa das bestas de San Lorenzo de Sabucedo”, del inquietante Víctor Lis Quibén.

La imprenta de Peón enarboló la bandera del trabajo bien hecho, sin distinciones ideológicas de ningún género, pese a su catolicismo militante. Desde unas simples tarjetas o unos sencillos folletos, hasta los catálogos y libros más cuidados, cualquier encargo fue bien recibido y satisfecho con una profesionalidad incuestionable.

La década de 1970 resultó crucial en la historia de la saga de los Peón. En la parte humana, falleció prematuramente Olegario Peón Pedrosa en 1972 cuando solo contaba 67 años. Esa pérdida estableció una bicefalia al frente del negocio por parte de los hermanos Celestino y Olegario, todavía vigente hoy después de medio siglo de convivencia, que habla por si sola. Y en la parte material, el offset hizo su irrupción en la imprenta de forma arrolladora por medio de una gran Heidelberger Druckmaschinen, la marca alemana líder mundial.

Peón seguramente fue la primera imprenta de esta ciudad que incorporó el offset como sistema revolucionario, una técnica que convenció por sus altas prestaciones. Sin duda, la Heidelberger marcó un antes y un después en C. Peón y dejó la Minerva para vestir santos -es un decir-; o sea para troquelar y para algún que otro trabajito artesanal como, por ejemplo, los diplomas acreditativos de los premios Ciudad de Pontevedra y otras orlas semejantes.

Después de muchos años de alquiler en el número uno de la plaza del Teucro, casa familiar de los médicos Francisco García Feijóo y su hijo Carlos García Cabezas, el bajo ocupado por la imprenta pasó a ser de su propiedad. Incluso amplió sus instalaciones por la calle Princesa con la bodega anexa de la taberna El Fino Palique, de la vecina calle Tetuán, que allí acogía grandes timbas a puerta cerrada, pero con conocimiento policial.

Celestino Peón recuerda con añoranza los años de intenso trabajo para la Diputación Provincial, desde los primorosos catálogos de las primeras bienales, hasta aquel Plan Cuatrienal de nunca acabar de imprimir, promovido por el presidente Peláez Casalderrey, cuyos ejemplares demandaban desde Barcelona con sorprendente interés.

Catálogos de artistas tan destacados como Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Leopoldo Novoa, Conde Corbal, Jaime Trigo…Libros de autores tan reconocido como Álvaro Cunqueiro, Celso E. Ferreiro, Antonio Odriozola, Filgueira Valverde…O títulos tan notables como ”Pontevedra, la tierra y sus gentes”, “Cruceros, petos y santos”, “Heráldica, escudos y armas labrados en piedra existentes en la Zona Monumental”, “La Sociedad Filarmónica de Pontevedra. Sus primeros 75 años”, “XXXIII años de Amigos de Pontevedra”… La producción de la imprenta de Peón a lo largo del último siglo llenaría un grueso libro de incontables referencias, sin olvidar las recientes obras de Leoncio Feijóo.

Lo digital dejó obsoleto al offset en este siglo XXI, y una oscura niebla envuelve el futuro inmediato que no está escrito de la imprenta fundada por C. Peón. La cuarta generación representada por Ramón Celestino Peón Perea va a tenerlo muy difícil, pero cualquier sabe. El destino tiene la última palabra.

Veinte años de Spes

La imprenta de Peón, con el bisabuelo Celestino al mando de la maquinaria, inició en 1934 la publicación de Spes, órgano oficial de la Juventud Católica de Pontevedra. La revista se imprimió allí hasta finales de 1956, cuando estaba al frente el abuelo Olegario, ayudado por sus dos hijos. Muy meritorios resultaron sus trabajos de iconografía religiosa, mediante la técnica de lineo-grabado que los operarios manejaron con notable gusto y destreza. “El veterano cajista acaricia los tipos y con ellos bordaba las palabras de la forma que solamente allí se puede hacer. Porque el alma de aquel bondadoso y gran artista que fue don Celestino Peón, para el que la imprenta no tenía otra razón de ser más que como ejercicio de un arte, liberado de toda preocupación utilitaria, preside aquel recinto y manda aún en la mente de los que fueron sus discípulos, y la obra salió impecable”. Antonio Rodríguez Fráiz, párroco de Campañó, glosó el espíritu de la imprenta con esta ilustrativa referencia, en un artículo publicado en Spes, a cuento de la reimpresión de “Égloga de Belmiro e Benigno”, de Nicomedes Pastor Díaz, con un estudio preliminar de José María Álvarez Blázquez en 1951.

Semana Santa a cuestas

Los Peón figuran por derecho propio entre las familias pontevedresas más ligadas a su Semana Santa, especialmente en su vertiente organizativa. Olegario estuvo entre los cofrades que recuperaron la procesión del Jueves Santo en 1949, después de muchos años de ausencia. Pero el hacedor por antonomasia fue y continúa siendo su hijo Celestino. Tino Peón lleva media vida al frente de la junta coordinadora de la Semana Santa, con mil y un líos por medio que prefiere mantener a buen recaudo, casi como secreto de confesión. A dicha tarea se incorporó hace tiempo su hijo Ramón Celestino Peón Perea para seguir la tradición. En esa responsabilidad a cuestas de Peón hay que incluir, naturalmente, la impresión desde tiempo inmemorial de programas y carteles de la Semana Santa. A dicho empeño, la imprenta volcó y vuelca su mejor hacer artesanal, incluso a costa de realizar un pésimo negocio. Entre las muestras fehacientes de esa impresión más que digna sobresalió el cartel del año 2017, salido de la mano del arquitecto Enrique Barreiro Álvarez, con un espléndido dibujo tal cual vidriera colorida de alguna iglesia, que constituyó una pequeña obra de arte.

El elogio de Odriozola

Antonio Odriozola, sempiterno Señor de la Camelia, fue un hombre de muchos y dispersos conocimientos, de la música a la floricultura. No obstante, sobresalió especialmente por sus investigaciones históricas sobre la imprenta en Galicia, cuyos trabajos publicados lo convirtieron en el autor más reputado. Con toda seguridad, Odriozola realizaría alguna que otra visita a la imprenta de la plaza del Teucro para recabar de Olegario Peón la mayor información posible sobre todas sus vicisitudes, con la finalidad de ampliar y fijar al respecto su ficha técnica. Por ese motivo, le dedicó un comentario harto elocuente en una excelente colaboración que hizo para FARO en un suplemento especial de las Fiestas de la Peregrina de 1978, que tituló “Un paseo turístico-vinícola por la zona monumental de Pontevedra”. Al llegar su recorrido, de bar en bar, hasta la plaza del Teucro -en su opinión la más hermosa de la ciudad-, don Antonio se detuvo en la imprenta de Peón, “probablemente la qué con medios más modestos, sabe lograr los mejores resultados de artesanía tipográfica, habiendo heredado la excelente maestría de Olegario”. Esto firmó Odriozola, que conocía el percal muy bien.