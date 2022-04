Na morte do pintor Xulio Maside

Case ao mesmo tempo, a morte levou dúas altas personalidades da cultura galega do século XX: o artista Xulio Maside e o poeta Arcadio López Casanova. O primeiro, coma X.M.Beiras, forma parte do conxunto, máis numeroso do que algúns pensan, dos intelectuais vigueses relacionados con Compostela con vencellos estreitos e diversos.

El nacera en Vigo no ano 1933. O seu tío e titor Carlos Maside fora profesor do instituto desta cidade durante os anos da República. Xulio era home de verba pouca e ideas ben vivenciadas e remoídas. Eu recordo ver pasar a súa figura estrita e sobria polas rúas da cidade arcebispal. Sempre cruzabamos un veloz (e cómplice) resumo da actualidade ao saudarnos.

Seguindo unha tradición moi galega, Xulio Maside quixo unir con autenticidade á súa condición de artista plástico unha clara disciplina ética e política. Se cadra por timidez, ou tendencia autorreflexiva, Xulio Maside represaba o seu discurso individual, e non soía prodigalo. Ás veces notabamos unha súa proposta que, coma o ferrote do abesouro, nos certaba na vea. A vocación plástica de Xulio Maside era total, é aínda así, el deuna compaxinado coa práctica da medicina.

"Colorista radical, por veces soñador, puxo a súa arte ao servizo do pobo galego e das libertades públicas"

Sen fechar os ollos, pasa pola miña reminiscencia un Xulio Maside ambicioso nas súas apetencias de transformación social e política. E sempre defrontado, na “luta pela expressão”, que dicía o ensaísta, coa propia obra plástica e consigo mesmo.

A sombra do existencialismo que paira sobre a xeneralidade da miña xeración non parecía nunca deixar de se proxectar sobre Xulio Maside. Foi un artista despreocupado pola distribución da súa obra. Esta actitude permitiulle unha absoluta independencia de criterios. A súa obra chegaba ou non chegaba ao público do modo que el escollía.

Grande debuxante, foi atraído por varias disciplinas de gravado. Co cal o miramos participando na EPG (Estampa Popular Galega) con Reimundo Patiño ou Xavier Pousa. Xulio Maside, colorista radical, por veces soñador, puxo a súa arte ao servizo do pobo galego e das libertades públicas. Na práctica máis abnegada, achegou o seu esforzo ao labor de construción das Asociacións Culturais Galegas sobre as que habería de fundarse todo o novo nacionalismo de esquerda actualmente existente. Nesta hora do adeus derradeiro, esta columna únese á esposa e familia de Xulio Maside no seu dó.