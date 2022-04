Cuando era pequeña siempre pasaba desapercibida. Tenía un don nato para camuflarme entre millones de niños vacilantes y asalvajados. No hablaba. Siempre callaba. No es que ahora haga todo lo contrario, pero al menos mis habilidades comunicativas se han expandido un poco más. De hecho, en mi tablón guardo con mucho cariño un texto que escribió Rosa Montero hace ya cuatro años donde exponía la teoría de que los escritores se dedicaban a escribir, particularmente, porque no les gustaba hablar en público. Quizás fui consciente inconscientemente de que algún día querría escribir. Miento. Quizás alguien me había dicho que algún día podría hacerlo. Que buscase mi voz porque valía la pena.

Mi madre, siempre que la agobio con discursos continuos y desordenados sobre lo que me parece mal en relación a las acciones de mis profesores, acaba diciéndome lo mismo: “Hay una gran diferencia entre los profesores y los maestros. Puede que los que tengas ahora no sean nada de eso.” Y yo siempre callo y doy por finalizada la conversación. Todavía no he encontrado la valentía para aplacar tan sabias palabras. Digo sabias ahora. Mucho antes solo me parecían simples. Pero ya no lo hacen. Y es que he aprendido a lo largo de mi formación que existe una gran diferencia entre ambos conceptos. Incluso si a simple vista parecen iguales.

Puedo contarlos con los dedos de una mano. Igual que a mis amigos. A los maestros digo. Que quizás Eve Babitz no hubiera sido ella misma si Joan Didion no la hubiera encontrado. Y nadie sabe lo importantes que son para aquellas personas que, como yo, pasamos desapercibidas entre millones de voces.

Probablemente no estaría escribiendo esto ahora mismo si hace unos años mi maestra de castellano no me hubiera dicho que siguiese escavando. Que creía en mí. Que podía hacerlo. Que quizás algún día por fin se escucharía mi susurro en medio de todas aquellas voces. Gracias desde aquí. Gracias a los maestros por ser, estar y padecer. No dejéis de hacerlo.