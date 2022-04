A estas alturas es más que probable que una buena parte de las gentes del común que todavía se interesan por la política –que no son pocas a pesar de la mediocridad de ese oficio: lo siguen por eso, “por si acaso…”, que no en vano decide sobre sus haciendas– coincidan en que Galicia vivió el llamado “día de la marmota”. Y es que una y otra vez se repetían los hechos, las declaraciones, las incógnitas y, sobre todo, el extraño modo de utilizar el calendario que tienen algunos a la hora de decidir, de prevenir o de calcular. Por ejemplo, algunos de los dirigentes del Partido Popular de Galicia, estos días convertido en auténticas marmotas, símil con certificado de origen foráneo.

Sin entrar, de momento, en la cuestión de fondo, que era la de la doble sucesión al frente de la Xunta y del PPdeG, parece obvio que don Alberto ya se ha decidido por la lógica, algo con lo que quizá contase, pero no con la diversidad de opiniones entre las “baronías” sobre cómo llevar a cabo el proceso. Y fue precisamente quien no podría optar ahora a dirigir el Gobierno autonómico, ya que no es diputado, el que parece haber tenido la llave de la solución: José Manuel Baltar. Muy significativo.

Como lo es que el presidente ourensano fuera quien recordó la necesidad de un congreso para revestir de democracia la propuesta final. Envió un mensaje para el futuro. El elegido es Alfonso Rueda, tras un consenso en el que ya hay al menos dos padrinos. Se acabó el día de la marmota,

Esa “coincidencia”, a buen seguro, agrada al señor Feijóo, no porque dudase de que el congreso resultara al menos en apariencia más democrático que la decisión por el comité ejecutivo, sino porque las discusiones alargaría los plazos inicialmente previstos y su celebración podría mostrar fisuras en la imagen de unidad a toda prueba que don Alberto ha querido presentar urbi et orbi, acaso como uno de los méritos de su extenso currículo. Pero también, con seguridad, como mejor legado a quien resulta designado y/o elegido –tanto monta…– en su relevo, que es su vicepresidente y amigo. El principal problema era que, al menos en apariencia, el asunto estaba estancado, se habla de él cada día y eso parecía ya al final un fallo del aún presidente.

(A esa apariencia contribuían los pocos presuntos “posibles” que, si decían algo, apenas entraban en el fondo, acaso temerosos de que la claridad pudiese perjudicar sus aspiraciones, sin darse cuenta de que la tibieza quizá las debilitaba en grado mayor donde más falta le hace al elegido/a, que son las futuras urnas. Porque lo que se reclamaba ahora era un perfil de persona con carácter, sin timidez, preparado para lo que está por venir y con la ambición legítima, pero la justa, por un cargo que honra, pero seguramente deja muchos dolores de cabeza. Y es que la cuestión consiste en que el país llevaba demasiados días atascado en un asunto que se avanzó como “resuelto” cuando el presidente anunció su salida.)

Así pues, dicho desde opinión personal, que se siguiera hablando cada día de su no resolución perjudicaba, se quiera o no, al propio don Alberto Núñez y sobre todo a su sucesor: ambos saben que la fraternidad en política tiene un límite tanto más corto cuanto menos tarde en llegar el momento de las decisiones y el que mande tenga que desmontarlo y algunos se vean obligados a obedecer a regañadientes. Y está a la vuelta de la esquina la cita electoral de las municipales gallegas, que sin el señor Feijóo serán aún más complicadas de lo que ya lo eran sin él. Por eso una víspera que incluía muchos días –en plural– de la marmota no le convienen a nadie. Y también por eso la decisión la filtró el señor Baltar con el nihil obstat correspondiente. Por supuesto.