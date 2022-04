No me digan que el momento no es histórico. En las gasolineras están hirviendo los precios, los países productores de petróleo y gas se están poniendo chulos contra los que somos dependientes energéticamente de ellos, reduciendo la producción, una vez más, para alterar el precio de los recursos energéticos que ofertan y voces muy autorizadas claman con sus valoraciones sobre el cambio climático que el tiempo se va agotando y por tanto tenemos que eliminar las contribuciones de dióxido de carbono a la atmósfera y frenar las negativas por no decir apocalípticas consecuencias de esta situación.

En Europa nos hemos puesto a trabajar en la transición energética y medioambiental, con la dotación de importantes recursos para impulsar la economía verde y circular y no se sabe bien si por una reacción a estos planes, con una agresión directa, o una casualidad temporal, lo cierto es que habiendo emprendido, después de un largo período de tortuosa gestación, con hasta “donaldtrump´s” por medio, un ruta elaborada para lograr intentar frenar el cambio climático, se genera una guerra en nuestras narices en el que se implica - oh casualidad! - uno de los países productores de gas y petróleo más importantes, contribuyendo claro está a seguir presionando los precios al alza y reorientar unos jugosos recursos a financiar una invasión de un país europeo vecino, cuando los compradores de esos recursos pretenden precisamente lo contrario. Estas razones y otras muchas más hace que las economías europeas dirijan su mirada directamente a las energías renovables, por las que, por su nula contribución a la contaminación del planeta, pero también por su alta competitividad en precios de su obtención, las convierte como la alternativa más evidente para superar con éxito la desastrosa situación actual. Para lograr que nuestros recursos renovables, agua, vientos, sol, ríos, mareas y otras más puedan permitir por primera vez, nuestra tan anhelada independencia energética, obteniendo la energía que necesitamos con nuestros propios recursos, obviamente se necesitan iniciativas de instalaciones de infraestructuras y aplicación tecnológica, pero también agilidad burocrática y fundamentalmente apoyo político y ciudadano. Dado que en las carreteras empiezan a verse ya muchos carteles de que “aquí non”, me temo que una vez más empieza a fraguarse en Galicia nuestra atávica aversión al progreso. Es urgente lograr un Pacto por las Renovables ya. Abramos el debate. *Economista