A estas alturas, y tras la noticia de FARO según la cual una de las empresas de investigación punteras en el país –“Zendal”– va a ampliarse en Portugal, parece llegada la hora de que alguien, aquí, se ponga las pilas y trate de frenar lo que no es solo una “fuga de cerebros”, sino de empresas en su conjunto o sucursales, con los correspondientes puestos de trabajo. Aparte las inversiones que atraigan, que no serán pocas habida cuenta de que allí se facilitan a partir de una estrecha colaboración entre Estado, regiones y municipios mientras aquí parece que lo que hay sin codazos entre los aspirantes para ver quién llega primero a la oportunidad.

Y no es que eso obedezca a un gen maléfico, sino sencillamente a que lo de pensar en común es tan escaso como lo de trabajar entre todos para conseguir lo que a todos conviene. Algo que, aparte de resultar obvio, se ha repetido hasta la saciedad, aunque sin éxito aparente, y cuya reiteración tampoco constituye una queja o una censura a la política claramente liberal que para según qué cosas adopta, con inteligencia, un gobierno socialdemócrata como el de Lisboa. En una línea, por cierto, diferente a la de sus colegas en el de Madrid, aprisionados –o eso parece, salvo que se trate de masoquismo político– por grupos de ultra izquierda, antisistema y/o partidarios de no ser españoles.

(Cierto que de un –poco– tiempo a esta parte, los separatistas aparentan haber entrado en una fase de letargo, pero no son pocos los que sospechan que no se debe a un cambio de posición, sino a una mera conveniencia. Los tiempos económicos y sociales no están para aportar más jaleo, la paciencia de la población llega al límite y eso podría significar una consecuencia electoral no deseada por las minorías dominantes –lo que supondría perder su capacidad de chantaje– y por tanto se han desprendido de su hábito de mendicantes para transformarse es una especie de cofradía del silencio. Pero su objetivo sigue siendo el mismo; rechazable no por su ideario, sino por su ilegalidad. Conviene tenerlo en cuenta.)

Dicho todo ello, procede insistir en que de la ventaja que lleva Portugal, y que aumenta cada día, no es tan responsable el Gobierno central como la Xunta de Galicia. Quizá más ocupada en asuntos diversos –algunos de ellos, como hacer frente a las crisis consecutivas que parece el país, resultan prioritarias pero deberían incluir la atracción de capitales, pero otras inquietudes no tanto– quizá no valore como debiera la situación. Y no es que se pretenda, desde la humildad de una opinión personal, corregir a quienes por sentido común y con toda legitimidad ostentan la capacidad de decidir, pero sí de aportar una reflexión que acaso pueda ser de alguna utilidad.

Y es que a veces la gravedad de los asuntos absorbe tanta atención en quienes han de resolverlos que no estorba algún aporte desde el exterior, por si acaso ayuda. Porque Galicia, que no es una excepción, necesita en estos tiempos turbulentos de la mayor y mejor capacidad de sus políticos, sean del color que sean –puesto que instituciones autonómicas, provinciales y municipales están regidas por gobernantes de todos los partidos– para trabajar en pro de lo común. Solo así lograrán el apoyo pleno de una sociedad madura, que sabe distinguir muy bien entre el lícito impulso por llegar y los codazos para evitar que lo hagan otros.