El primer desencuentro

Pedro Sánchez ha invitado a Feijóo a conversar en la Moncloa. Fugazmente, hemos visto la imagen que llevábamos tiempo esperando. Los españoles quieren que el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición hablen y se entiendan. Esa es la pauta propia de la política democrática y el país necesita que así sea. Si la intención declarada por la portavoz del Ejecutivo es sincera, la conversación iniciada por los dos dirigentes políticos continuará sin interrupción y cabe confiar en que antes o después prospere en acuerdos sobre asuntos de la máxima relevancia para nuestras instituciones y para orientar nuestra economía hacia un crecimiento saneado y sostenido. En las actuales circunstancias, no es poco.

Pero lo cierto es que la reunión del jueves ha dado escaso fruto y no provoca sensaciones halagüeñas. Entre faroles, filtraciones y golpes bajos, los interlocutores parecen decididos a seguir cada uno su camino en el juego político. Eso sí, cordialmente. El Gobierno dio a conocer su propuesta en la víspera a través de la prensa y luego reprochó al líder de los populares que acudiera sin concretar la suya. Este inició su comparecencia posterior ante los medios lamentando que no tuviera ninguna buena noticia que comunicar. El Gobierno le pregunta a Feijóo por Vox, insistiendo en una táctica de sobra conocida, y Feijóo le exige al Gobierno una bajada de impuestos y un cambio de dirección en la política económica. Es claro que los dos líderes tendrán que hacer un esfuerzo notable para crear un clima de mínima confianza si de verdad pretenden mantener un diálogo con algún resultado.

Ante ese propósito se interpone el hecho de que los dos partidos mayores han definido sus estrategias concediendo la prioridad a sus respectivos objetivos políticos. Pedro Sánchez procura asegurar el apoyo de la mayoría parlamentaria que votó su investidura. Los grupos coaligados vigilan todos sus movimientos, especialmente cualquier acercamiento al PP. El trámite de la reforma laboral y la decisión sobre el Sáhara ha dañado su confianza, visiblemente mermada. El presidente aspira a concluir la legislatura sin grandes sobresaltos y en condiciones de conseguir en las próximas elecciones generales una mayoría más holgada.

Y Feijóo ha dejado bien claro que ha ido desde una esquina al centro de la política nacional para derrotar a Pedro Sánchez. El momento le es favorable. Las encuestas le sonríen. El panorama electoral no cambia, excepto, y esto es lo decisivo, en las posiciones del PSOE y el PP. Según la última publicada, es el político mejor valorado, un porcentaje significativo de votantes de Vox y del PSOE lo han recibido con simpatía y el PP ha vuelto a situarse en cabeza en estimación de voto. Su partido es favorito para ganar las autonómicas andaluzas, que probablemente se celebrarán antes del verano, y ayer recibió un empujoncito en la primera vuelta de las presidenciales francesas, en las que los socialistas cosecharon un resultado catastrófico que no pasará desapercibido en el resto de Europa. No obstante, para confirmar las expectativas Feijóo deberá superar dos escollos. Uno es la corrupción y otro es Vox. Sobre el PP planea de nuevo la sombra de la corrupción. Este asunto llevó a Rajoy a cometer su mayor error y propició la moción de censura que lo apartó del gobierno. La tolerancia de los españoles con este problema, sin duda, se ha reducido. Y Vox plantea al PP el mismo dilema que suscitó Podemos en el PSOE y fue concausa de una grave crisis interna en el PSOE. La respuesta de Feijóo, sin embargo, es muy distinta, y quizá más acertada para su partido y para la democracia española, que la aplicada por Pedro Sánchez.

Si el PSOE y el PP no están dispuestos en el fondo a variar el rumbo de su trayectoria, es lógico preguntarse para qué ha servido la reunión de sus dirigentes. Puesto que no habrá ocasión de presenciar un duelo parlamentario entre ambos, puede que esta haya sido la primera de unas cuantas veces en que los españoles al menos podamos verlos juntos. De la cita, además, ha surgido la oportunidad plausible de lograr algún acuerdo. Pero, sobre todo, ha brindado la posibilidad de contrastar dos formas muy diferentes de hacer política. La política es la política, pero no toda es igual.