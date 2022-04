Vén á miña memoria un día no que, sendo eu de menos de dez anos, din falado cos xitanos. Acomodaran os carros no campo de Nosa Señora do Cristal. Ceibaran os cabalos, puxeran un pote ao lume e nós atrevémonos a nos achegar aos seus rapaces. Uns veciños que pasaban por alí, ao nos mirar cos xitanos, mandáronnos, de maus modos, para a casa sen ningunha consideración para aquela xente que nos estaba acollendo ben.

Chocoume o feito de que as xitanas fumasen. Eis o meu encontro con ese pobo que vive entre nós pero que non participa plenamente da nosa cultura. Quizais os xitanos signifiquen a primeira chamada de atención que de nenos recibimos sobre a alteridade humana. Aqueles cos que os meus compañeiros e máis eu nos relacionamos fugazmente antes de sermos reprimidos por representantes regulares da sociedade normal, eran xitanos do xénero caló, ou sexa moi escuros de pel, e variante arraiana máis ou menos portuguesa.

Toda clasificación dos tipos xitanos termina por nos levar a unha palabra, rom, que significa “varón” e tamén “membro da etnia dos verdadeiros Rom que son os Rom”. A tautoloxía é evidente, pero os antropólogos e lingüistas que estudan a cultura e a lingua que simplificaremos aquí como xitana están afeitos a aceptala. Acordanzas máis tardías deixan paso, nunha feira, a ambladura e danza bambeante dun urso que se chame Filipe e que van exhibindo por Galicia uns xitanos que non parecen xitanos por completo e aos que os rapaces chamamos “húngaros”. Estes, segundo fumos instruídos máis tarde, poden nomearse, con maior precisión, coma “cíngaros”. García Lorca conseguiu entrar a bucío na alma dos xitanos e na pena negra que os asombra. Cervantes achegouse a algunhas flores de sal Rom na bonita novela que ten de protagonista a Preciosa.

Pasado 8 de abril, celebrouse o día mundial do pobo xitano. Na ocasión, o Parlamento de Galicia emitiu un manifesto solidario co pobo que está de festa. Nos cincuenta do pasado século andou por Galicia, na compaña de Castroviejo, un Walter Starkie, escritor inglés experto en xitanos. E a editorial de Antonio Alfageme, en Vigo, chegou a publicar irregularmente o Evanxello en xitano español traducido por George Borrow a principios do século XIX. É exactamente, aquí, onde debemos escribir o nome de Xosé Silvent, quen foi capaz de revitalizar o teatro galego en forma de guiñol na súa barraca ambulante de Barriga Verde. Relacionado co mundo xitano, e concretamente cos moinantes de lingua galega, a Xosé Silvent debémoslle un capítulo importante do resgate da cultura galega da persecución que ela sufría baixo o franquismo.