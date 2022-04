Ni siquiera la intervención de Zelenski en el Congreso de los Diputados pudo mantenerse al margen de la batalla cultural de nuestras provincias. Una vez abordados los crímenes de guerra y el éxodo del pueblo ucraniano, algunos diputados, aprovechando que el Dniéper pasaba por la Carrera de San Jerónimo, sintieron que debían matizar al invitado para no defraudar a sus dogmáticos. La alusión a Gernika, por ejemplo, no gustó al líder de Vox, quien, perdonando la ignorancia del invitado (“no tiene el deber de conocer nuestra historia”), señaló que la comparación más acertada con lo que está padeciendo su país sería Paracuellos. No se enteró Zelenski de que las masacres cometidas contra su gente, en España, se han de traducir primero al guerracivilés, pues solo así podrán comprenderlas los sectarios de todos los partidos.

Que el (primer) bombardeo de un ejército (extranjero) contra la población civil incomode al representante de la España que madruga es para hacérselo mirar y dice mucho de hasta dónde ha llegado la clase política con sus frivolidades. Se utiliza la presencia de alguien que está viviendo una guerra de verdad, con la destrucción de sus ciudades, sus muertos y sus desplazados, para seguir haciendo campaña a caballo por las ferias. Uno todavía tiene la esperanza de que sobre las atrocidades de los nazis exista un cierto consenso. Pero parece que hasta de eso se puede dudar. Como la periodista que, a raíz del comentario de Zelenski, comparó en una televisión a los bombardeados con los que bombardearon, ya que ni los primeros “eran tan buenos” ni los otros “eran tan malos”. Otros autodenominados periodistas y activistas también dudan de las matanzas del ejército ruso. Se preguntan (siempre se preguntan, solo se preguntan, dicen) si los cadáveres podrían haber sido colocados por los ucranianos en las calles. No prestan tanta atención a los reporteros que están en el terreno como a los “expertos” que manejan información privilegiada desde sus casas. Ni a las imágenes. Ni a los testimonios. Piensan que, al cuestionar los hechos, por muy constatados que estén, se convierten en espíritus libres, en heterodoxos que nadan a contracorriente, en enemigos del pensamiento único, cuando lo que están haciendo en realidad es amplificar y difundir su propia caricatura. En lo de Zelenski también tuvo que montar el número una parte de la izquierda, esa que, a pesar de que Rusia es el único invasor (este hecho resulta más complicado de negar), anima a los suyos a manifestarse contra la OTAN. Un diputado de IU no asistió al discurso del Parlamento porque considera que “Ucrania no es un modelo de democracia”. Tampoco lo era, en algunos aspectos, la Segunda República Española, pero eso no justifica la inacción de las democracias occidentales que dejaron a un régimen legítimo abandonado bajo el poder autoritario de los aliados del fascismo. Ocurre que, en estos tiempos complejos, nos estamos quedando sin adultos en la habitación.