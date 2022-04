En tempo de escándalo

Estou ben certo de que, sen dúbida, han de ser uns cantos/moitos aqueles de entre Vdes. –sempre moi amables lectores destas crónicas semanais– que teñan presente a memoria da singular escena de “Casablanca”. Refírome, desde logo, ao momento no que, incapaz de opoñerse por máis tempo á presión arreo do maior Strasser e demais nazis adxuntos –e logo de que estes se vexan completamente abouxados, no seu estéril intento de entoar o “Die Watch am Rhein”, polos vibrantes acordes da “Marsellesa”–, o capitán Renault vese na tesitura de ter que ordear o peche inmediato do “Rick’s Café”. “Con que dereito clausura Vde. o meu local?”, espétalle un irado Rick Blaine/Humphrey Bogart ao oficial da Francia de Vichy, ao que este retruca de contado –e xustamente apenas uns segundos antes de que alguén se lle achegue para entregarlle as súas propias, e moi ilegais, ganancias na roleta–: “Veño de descubrir que neste local a xente xoga! Que escándalo, que escándalo!”

A ver; non quero ser mal pensado, pero... que lle queren? Trátase de Hollywood, non si? Quero dicir, daquela, que coido que tampouco me (ou nos) extrañaría tanto que, despois de que un moi colérico Will Smith lle arrease unha máis que teatral labazada ao seu, até ese momento, sempre sorrinte colega Chris Rock, e declamase aínda e urbi et orbi aquela cousa do “keep my wife’s name out your fucking mouth!” –deixémolo así, no orixinal, que parece menos grave–, alguén se lle fose achegar ao ex-príncipe de Bel-Air para comunicarlle: “Mr. Smith, aquí ten Vde. a súa parte das ganancias por causa da espectacular subida no share da gala”. Outra volta, que escándalo, que escándalo!

“No me importa que murmuren/ y que mi nombre censuren/ por todita la ciudad./ Ahora no hay quien me detenga/ aunque no pare la lengua/ de la alta sociedad (...) Si lo nuestro es un pecado,/no dejaré de pecar./ Escándalo, es un escándalo”, canta, proclama, recita, brama... ,ou o que queira que finalmente resulte ser, o noso inextinguible Raphaelíssimo.E, en efecto, tal devén na hora presente aquilo mesmo que está a acontecer: velaí, pois, un descomedimento, un desenfro, un pasmoso tsunami a enchelo todo e sen remedio. “... E, mire Vde. unha cousa –foi preguntar, porén, un perfecto despistado–:e logo..., quen foron os gañadores dos Oscar este ano?”

Pois si, meus rapaciños e raparigas: por moi extraña que semellante xeira vos poida parecer, o certo é que si que houbo unha vez un tempo –e aquí mesmo, no planeta Terra e non nunha galaxia moi, pero que moi afastada– no cal, e cando pasaban cousas como esa mesma que vén de suceder na gala de marras, as boas xentes simplemente rexoubaban coas imaxes e mais co relato do conto, axeitaban unhas cantas brincadeiras e... marchaban ao cabo tan felices para as súas casas e durmían como santiños/as toda a noite. E é que, parvos e parvas que eramos todos e mais todas naquela hora, non chegabamos a comprender en ningún caso que tanto a coña do tal Rock como a labazada do tal Smith non constituías máis que iso mesmo: con certeza, un despropósito, unha arroutada, pequenas tolerías sen maior percorrido e para nada, como felizmente agora si que sabemos grazas á magna colección de especialistas ad hoc, algo referido respecto á persistencia do patriarcado, á violencia interracial (ou pararracial ou interestelar) e á marxinación dos pelados, cocolisos/as e carecas que no mundo son. En fin, non sei Vdes., pero este cronista entende que, en realidade, se de veras si que hai algún escándalo en toda esta historia de Smith/Rock et alii, tal radica precisamente na procesión de todos/as os que se consideran escandalizados/as pola mesma. “Non vos escandalicedes como fan os hipócritas!”, advirten os Evanxeos (Mateo, 15, 1-2, 10-14); está claro que, coas vellas relixións na UCI, o número de fariseos das novas fes e crenzas está en alza.