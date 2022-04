Está comprobado, aunque algunos recalcitrantes insistan en discutirlo, que el coste principal a pagar por el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea corrió a cargo de dos sectores primarios vitales en la economía gallega: el pesquero y el agrario, que incluye la ganadería. Y cierto es, también, que ambos recibieron ayudas a través de la PAC, la Política Agrícola Común, al igual que la pesca de un instrumento muy parecido. Ninguno de los dos, o para ser más exactos el reparto de sus fondos, ha sido especialmente favorable para Galicia. Y ahí están las cifras y las estadísticas por si fallasen los argumentos.

A partir de ahí conviene añadir que la pesca está siendo peor tratada aún que lo agrícola. Por causas diferentes, pero con daños parecidos, aunque debido a que el número de personas que trabajan en lo segundo es mayor que el de la primera los efectos aparentan menores. Pero hay una causa específica que los empeora: la peculiar estructura de la tierra en el norte peninsular, que disminuye la eficacia de las ayudas, reduce la productividad y, en consecuencia, también las cantidades a percibir por este y otros factores. Es una consecuencia del minifundio y los fracasos –o, si se prefiere, el éxito escaso si se compara con las expectativas– de la política de concentración parcelaria.

Esa estrategia, sustituyó en parte a la reforma agraria pendiente desde casi siempre en parte por la sumisión a intereses cuya satisfacción depende de mantener las cosas como están. Pero las consecuencias de esa realidad en el rural –básicamente el gallego– no sólo perjudican a esta comunidad con respecto a Europa, sino también a otras autonomías españolas; tanto que Galicia ocupa el segundo lugar por la cola en las cantidades recibidas. Ahora, con la nueva PAC, las cosas no van a mejor, sino que tienden a peor; hay 2.400 millones para España, tal como publicó FARO, pero Galicia sigue en abajo den el ranking del reparto.

Y es que la política común europea favorece las grandes superficies de cultivo. Y por tanto “castiga” en lo que a reparto de dinero se refiere a la realidad gallega. No parece por tanto que haya otra forma de resolver el problema, sobre todo con vistas al futuro, que abordar de una vez en serio, y a ser posible desde un acuerdo con todas las partes políticas y sociales implicadas, la reforma pendiente, que no es sino la agraria. Antes se le llamaba “revolución”, pero los tiempos, como las ciencias, han adelantado que es una barbaridad y no será precisa una medida drástica: bastará con el sentido común. Sobre todo si se quiere afrontar el futuro de los mercados desde la calidad y la garantía que tienen los productos gallegos. En ellos y en su variedad tiene este Reino un tesoro que será tanto más valioso cuanto mejor sepa venderlo también en imagen y –a ser posible– desde la mayor fuerza e influencia que le daría una Eurorregión capaz de compatibilizar sus intereses. Un apoyo mutuo extremadamente útil para un ente que necesita tamaño y, sobre todo la conciencia social de que ya es, y de que quiere ser todavía más, un elemento decisivo en el progreso de los pueblos al norte y al sur del Miño, que es el padre común.