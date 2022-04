La genuflexión

Es probable que, oído lo que han dicho varios dirigentes del PSOE –entre ellos el propio presidente del Gobierno– acerca del relevo en la cúpula de su principal adversario, el PP, haya quedado claro que lo que se decía del entorno de Moncloa –que está inquieto por el “efecto Feijóo” y su posible incidencia electoral– se quedaba corto. Y no ya por las críticas que han lanzado sobre la figura del nuevo jefe de la oposición, sino porque el tono, y el fondo, revelan algo más que temor: aparentan puro miedo. Solo así se entiende lo dicho por Adriana Lastra en una rueda de prensa “made in nuevo PSOE”, o sea, sin preguntas de los periodistas.

La indocumentada ex/portavoz del grupo parlamentario socialista no solo situaba al aún titular de la Xunta como ya próximo a Vox, sino como uno de sus “servidores”. Su señoría parece ignorarlo todo de casi todo, especialmente de su objetivo de ayer mismo y de las opiniones que el dirigente gallego ha realizado sobre el partido de don Santiago Abascal, así como las que Vox publicó acerca del ya líder del Partido Popular y en las que se le calificaba de “nacionalista radical”. La diputada socialista parece representar el papel de enlace ideológico con la parte más radical de sus socios parlamentarios, y tiene su público. O su claque.

Claro que, si se compara, es peor lo que entiende su jefe el señor Sánchez por lo que tanto emplea, “diálogo”, y el concepto no menos utilizado por él, que es “colaboración”. En uno de sus acostumbrados lamentos insistió en lo que entiende por falta de apoyos de la oposición. Y emplazó al señor Núñez Feijóo, cuya gestión al frente de Galicia criticó, seguramente asesorado por sus compañeros de partido aquí, que en las últimas elecciones autonómicas cayeron al último lugar en el Parlamento de Compostela, señal de que como jueces de gestión política muy de fiar no son- a elegir entre “colaborar” o “estorbar”. Extraño modo de propiciar las buenas relaciones, siquiera en su aspecto formal.

Lo más grave de todo ello –y no por novedad sino por reiteración– es esa frase que, en boca del presidente de un gobierno democrático, define lo que entiende por tal su titular. Y permite margen para deducir que entiende las opciones como hacer lo que le conviene a él o su gobierno, con mansedumbre y sin contrapartidas, o “estorbar”. Lo que en persona tan poco fiable –por decirlo suave– como don Pedro no resulta tranquilizador. Eso sí: lo que no dejó claro su señoría es si quienes con él “colaboren” han de hacer, o no, una genuflexión cuando estén en su presencia. En todo caso, el aún titular de la Xunta ya sabe lo que le espera, a qué atenerse y cómo se las gastan por allá. Y eso que todavía no empezó el “fuego amigo”.