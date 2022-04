El reciente informe sobre el Cambio Climático

El Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado conjuntamente en 1998 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el fin de proporcionar a los gobiernos información científica útil para poder ser usada en el desarrollo de políticas medioambientales.

El IPCC se organiza en tres grupos de trabajo científicos y en un grupo de trabajo especial. Los tres grupos de trabajo científicos (GT) tienen como misión proporcionar información científica sobre: las bases físicas del cambio climático (GT1); los impactos, adaptaciones y vulnerabilidad al cambio climático (GT2) y la mitigación del cambio climático (GT3). El grupo de trabajo especial, que en inglés denominan “task force”, tiene como misión hacer los inventarios nacionales de emisión de gases de efecto invernadero.

El IPCC se organiza en el tiempo en ciclos de evaluación. Al final de cada ciclo se emite un informe. Hasta el momento el IPCC ha emitido cinco informes de evaluación, en los años 1990, 1995, 2001, 2007 y 2014. El de 2014 se utilizó de base para alcanzar el Acuerdo de París, de 2015, cuyo objetivo es limitar el calentamiento medio mundial muy por debajo de 2 ºC, preferiblemente 1,5 ºC, con respecto a los niveles de temperatura preindustriales (periodo 1850-1900).

"En los últimos 120 años la temperatura media mundial aumentó alrededor de un grado debido al aumento incontrolado de los gases de efecto invernadero"

El IPCC emitirá su Sexto Informe de evaluación a finales de este año 2022. Para ello hará un informe de síntesis usando los informes de sus tres grupos de trabajo científicos (GT) mencionados más arriba, el último de los cuales, el que trata sobre la mitigación del cambio climático, fue publicado esta misma semana. En base a ese Sexto Informe los países deberán tomar las decisiones que consideren oportunas en una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático similar a la que se alcanzó en el Acuerdo de París de 2015.

En mi opinión, los últimos informes de los grupos de trabajo, aunque a veces difíciles de entender, son contundentes. La responsabilidad del aumento de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana en el incremento de la temperatura media mundial está cuantificada y no deja lugar a ningún tipo de duda. Por ello, en mi opinión, es evidente que hay que tomar, de manera seria y a corto plazo, las medidas adecuadas para realmente no sobrepasar el aumento de 1,5 ºC de temperatura sobre los niveles de temperatura preindustriales.

No me olvido de que los gases de efecto invernadero son, en principio, beneficiosos. Si no los hubiera, la temperatura media de la Tierra sería de unos 18 ºC bajo cero. Gracias a ellos, la temperatura media de la Tierra en el periodo 1850-1900, fue de unos 13,7ºC, según la Organización Meteorológica Mundial. Unos 13,5ºC en Galicia. Pero el problema es que en 2021 la temperatura fue de unos 14,7 ºC (unos 14,5 ºC en Galicia). Es decir, en los últimos 120 años la temperatura media mundial aumentó alrededor de un grado debido al aumento incontrolado de los gases de efecto invernadero. Pero se teme que si no se toman las medidas adecuadas la temperatura media mundial alcanzará aproximadamente los 16,9 ºC en 2100, es decir, unos 3,2ºC más que en el periodo 1850-1900. Esto es muy serio.

Ahora hay que esperar al Sexto Informe de síntesis y después al resultado de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 2023. No será fácil para los 197 países que forman parte de esta Convención tomar las medidas que en mi opinión son necesarias. Ya no era fácil antes, pero con la invasión y guerra de Ucrania lo será menos. Si la quema de combustibles que emiten gases con efecto invernadero es un serio problema, una guerra como la provocada por la invasión de Ucrania, brutal como todas, es evidente que no facilitará las cosas.

*Instituto de Estudios Vigueses