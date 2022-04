Uno de los paisajes –imaginario, por supuesto– que algún aficionado a la caricatura podría sentirse tentado a dibujar sería, probablemente, el de la gran mayoría de los dirigentes del Partido Popular de Galicia, tumbados y batiendo palmas mientras en viñeta aparte podría leerse algo así como “totus tuus, lo que diga Feijóo”. Lema que, con la perspectiva del tiempo, se añadiría al anecdotario político del país junto a aquel “pasou o que pasou”, el de la “carga de caballería para enterrarlo siete metros bajo tierra” de Fraga a José Luis Barreiro e incluso lo de “si o meu fillo perde, perdo eu, pero si gana, perdes ti”, que sintetizaron momentos inolvidables de cambio, en la Xunta o en Ourense.

Vendría a cuento, por supuesto, de la aparente unanimidad con la que los citados –entre ellos el que podría llegar a presidir el Gobierno autonómico– renuncian a su propio criterio y, lo que es peor aún, a su libertad de expresarlo, acerca de asunto tan serio como el de quién presidirá la Xunta, y cuándo y cómo, al menos durante los dos próximos años y pico. Ayer mismo, la oposición parlamentaria intentó –en la llamada sesión de control al Gobierno– algo tan elemental como que el titular actual, señor Núñez Feijóo, desvelase el misterio –o el casi– de la sucesión, según los adivinos, que se apoyan en la autodefinición de “predecible” que acaso con ironía hizo no ha demasiado don Alberto en FARO.

Infructuoso intento del de la izquierda porque, como dijo un fino observador, su señoría estaba ya en “modo Estado”, y se refirió no tanto a lo que le preguntaban cuanto a criticar el modo de gobernar de su ya rival directo, el inquilino de Moncloa. El asunto no pasaría de anécdota de no ser porque ni el país está para misterios, sean semis o completos, ni para incógnitas prolongadas que no tienen razón de ser salvo en el caso de que el relevo resulte algo más complicado de lo que se quiere transmitir a través de las declaraciones –eso sí, “oficiosas”– de los barones, los escuderos y hasta los maestres de armas.

En todo caso, el señor presidente está en su legítimo derecho a medir, sopesar y decidir los tiempos que ha de tomarse para adoptar decisiones importantes, pero no debiera discutir el que tienen también sus rivales a criticarlo. Desde una opinión personal, la actitud de posponer lo que, en breve, habrá de comunicar, supone un desaire a la Cámara que, al fin y al cabo representa a la sociedad gallega en su conjunto y por tanto debería ser el primero en conocer, en directo y sin intermediarios, la propuesta del señor Feijóo para su relevo o la decisión de remitir el asunto a un congreso extraordinario de su partido.

De ser así –o sea, algo parecido a tocar a rebato– el PP gallego correría el riesgo consiguiente y que todos se empeñan en negar: la división interna, siquiera temporal, y ya se sabe lo que duran de verdad las batallas internas y sus consecuencias. Pero aún así parece una posibilidad, nada descabellada en este caso –y tentadora para especular, habida cuenta del silencio del presidente, interpretable desde diferentes puntos de vista– de que surjan legítimas pero contrapuestas ambiciones de distintos aspirantes. Porque lo de “totus tuus” tiene fecha de caducidad: suele acontecer en el momento de elegir a otro.