¿De dónde le viene a Galicia la proverbial ambigüedad que se atribuye a sus hijos? Se ha dicho que de una historia campesina en la que primaba una subsistencia que relativizaba lo demás; también que de la sobrevivencia, sombreada de cesiones y pactos, bajo el yugo del caciquismo, y asimismo que no dar de mano por cierta ninguna verdad es pura inteligencia práctica. Guarde o no relación con su carácter, en no poca medida es al final una historia de éxito, téngase esto presente. Los dos primeros movimientos de Feijóo han dado cuenta de ese estilo: uno a la derecha cerrada, bendiciendo un pacto tan nefando como realista en Castilla y León (asumido como si se tratara de una herencia ineludible); el otro directo al centro, abriendo el melón de posibles acuerdos. Dejémoslo claro, en circunstancias tan fértiles para la querella no le viene nada mal a España que el gallego Feijóo esté ahí.