Fronteiras políticas e fronteiras mentais

As fronteiras políticas podem surgir por umha guerra, os delírios de um tirano, um decreto de um governo que usa fraudulentamente as instituiçons... A História revela-se imprescindível para conhecer o passado e projetar o futuro (“um futuro para o nosso passado”), um povo que nom conhece a sua História, nom tem raízes. Desconhecer a História constitui umha gravíssima ameaça, mais agora que está latente na novíssima política educativa do Governo. Porém, as fronteiras mentais apresentam outras caraterísticas, as suas raízes residem no pensamento, no cérebro, nas vivências, mas também podem ser fruto dos sistemas educativos planificados para terem cidadaos acríticos, incapazes de pensar e de analisar as circunstâncias.

A história política e cultural da Galiza visibiliza os permanentes intercâmbios culturais ou comerciais com Portugal. Em séculos passados muitos galegos emigrárom para Portugal, formárom famílias e dérom filhos ilustres como os excelsos Luís de Camões, Eça de Queirós ou Fernando Pessoa (Veja-se “A costela galega de Eça de Queirós”, FARO DE VIGO, 5 de janeiro de 2022, pág. 20). Na primeira metade do século XX, a Galiza no plano cultural e lingüístico nom estava isolada de Portugal, bons exemplos seriam as “Irmandades da Fala” ou o “Grupo Nós”. No âmbito comercial os intercâmbios com o País vizinho eram muito freqüentes, existia um singular “comércio ilegal”... Os habitantes comunicavam-se sem maiores problemas, porque ambos usavam a mesma língua, a falada nas duas beiras do rio Minho; afortunadamente nom existia nengum “Decreto” maléfico, cujo objetivo principal fosse afastar o galego-português ou galaico-português do seu tronco original. Dizia Castelao em “Sempre en Galiza” que Portugal necessitava da Galiza e a Galiza necessitava de Portugal, considerava que quando desaparecessem as fronteiras e melhorassem as comunicaçons a nossa língua e cultura resultariam fortalecidas. Asseverava que Portugal se tinha separado de Castela, mas nom da Hespanha, por isso havia que criar umha organizaçom estatal capaz de atrair Portugal, o autêntico Portugal era um retalho saído da Galiza. Numha futura federaçom a Galiza seria a charneira, a peça fundamental. Nessas décadas, a Galiza nom estava isolada, porém no momento em que os dous Estados se organizam como Estados transfronteiriços, a classe política galega nom soubo ou nom quijo fazer nada e como conseqüência perdeu; a Galiza ficou ignorada e nom soubo ganhar, lamentamos o que a Galiza pudo ter sido e nom foi, entre outros motivos porque o nacionalismo histórico foi laminado. A Estremadura e a Andaluzia aproveitárom esta nova realidade. Hoje as fronteiras mentais existem, nom deixa de ser terrível que galegos e portugueses nom se comuniquem nessa língua comum. Afirma um dito popular: “O galego bem falado é o português com perfeiçom”. *Professora Catedrática de Universidade