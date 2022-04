El estrago de Bucha

Hay palabras para describir el estrago de Buza. Sus responsables han asolado todos los valores éticos y morales, han olvidado el mínimo resquicio de humanidad. Sus crímenes trascienden el significado de guerra, batalla o estrategia, para asemejarse la animalidad más cruel, feroz y despiadada. Siquiera la demencia de los líderes y militares rusos y chechenos –habría que decir carniceros– podría justificar tanta infamia, iniquidad, afrenta, deshonor, abyección, depravación, ignominia, indignidad, ofensa, ruindad, vileza. Los términos adquieren todo su expresivo valor, el que les faltó a estos cobardes execrables.

En la violencia, como en otros ámbitos, el ser humano es creador y víctima, en los ejércitos existe un boato de vanos galones y honores, jerarquías y parafernalias, que en las guerras se pone al servicio de los ascensos, del horror, del sufrimiento y de la muerte. No hay belleza real en los conflictos modernos, posiblemente no la hubo nunca, pese a la cultura que se le ha asociado en la escritura clásica y moderna o en el audiovisual, sí hay siempre ambición injustificada y demencia suma.

Si la memoria de una guerra solo puede ser dolorosa, la de esta matanza es desgarradora. Cuerpo sobre cuerpo, tumba sobre tumba, piedra sobre piedra, la ciudad ucraniana permanecerá en la memoria por siglos como ejemplo de la ignominia más condenable. Aun sin rencor, en el recuerdo de las gentes de buena voluntad perdurará una masacre sin piedad, que más allá de una victoria a través de una estrategia, de una batalla, buscó el crimen por el crimen, quizás la venganza de la impotencia de un ejército ante el valor de unos ciudadanos normales y sencillos, algunos refugiados en ese lugar, sin recursos, enfermos y mal alimentados. Con probabilidad asistimos al resultado de la mera diversión de unos soldados o mercenarios drogados o alcoholizados, demenciados, que ejercieron toda la crueldad posible con mujeres, ancianos, niños y hombres maniatados, indefensos, torturados hasta la extenuación. En ningún caso merecen justificación alguna, aunque los seres normales tratemos de encontrar razones a tanta maldad sin escrúpulos, propia de desalmadas mafias, terroristas o dictadores que se regodean con el sufrimiento y la sangre de los demás, como la destrucción de vidas y afanes. No seamos compasivos.

Pensemos sí, en qué hemos fallado como civilización para llegar hasta Bucha: ¿En el diálogo, en la diplomacia, en las negociaciones? Pensemos si podemos seguir avanzando por el sendero de la deshumanización, de una evolución de ambiciones y egoísmos, capaz de naufragar en su propia sangre. Las prisas, la irreflexión, la mentiras de un mundo infectado de sus propios progresos, anulador de culturas, tradiciones y del respeto por el otro, ha podido ser el desencadenante de muchos males. Nada justifica el peor de los delitos: masacrar seres humanos, sea cual sea el discurso, incluso el del bien, parafraseando a René Barjavel, escritor, periodista y crítico francés

No nos quitarán la memoria de Bucha, como no nos han quitado el miedo a los nuevos Stalin o Hitler, la evidencia de la destrucción de Siria o Yemen; como no nos quitarán la esperanza de vivir en paz y democracia, respetando a los otros, piensen como piensen, vivan en donde vivan, sean como fueren. Solo obtendrán repulsa y lágrimas.

Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana, dejó escrito: “el humanitarismo no tiene nada que ver con las guerras. Todas las guerras, incluso las justas, incluso las legítimas, son muerte y desgracia y atrocidad y lágrimas”. Estamos obligados a utilizar las palabras para condenar a Putin y a sus secuaces hasta las últimas consecuencias, lo haremos con todos los criminales.